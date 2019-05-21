Джордж Мартин намекнул, как финал книг будет отличаться от сериала "Игра престолов"

Автор: wall.alphacoders.com Сериал "Игра престолов" на основе цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" завершился 19 мая

Американский писатель Джордж Мартин рассказал, как финал цикла романов "Песнь льда и пламени" будет отличаться от сериала "Игра престолов". В своем блоге он намекнул, что в последних двух книгах серии читатели узнают истории персонажей, которые не увидели в телеадаптации.

"Как я неоднократно говорил вам, зима близко, - пишет Мартин. -" Ветры зимы "очень сильно опоздали. Но я закончу эту книгу. Не стану обещать, когда это произойдет: такой подход я уже пробовал, и он не принес ничего, кроме злобы и брани на мою голову. Но я ее закончу. и возьмусь за "Мечтаю о весне".

Люди спрашивают сейчас: чем все закончится? Будет концовка такая же, как в сериале? Или другая?

Что же, да. И нет. И так. И нет. И так. И нет. И так.

Напомню, что я работаю совсем в другом жанре искусства, чем Дэвид и Дэн (Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс - шоуранеры сериала "Игра престолов". - Gazeta.ua). Их последний сезон воплотился в 8:00 экранного времени. Я думаю, что 2 итоговые книги потянут вместе где-то на 3 тыс. Страниц. А если мне понадобится написать еще пару страниц, разделов или сцен, я добавлю их. Ну и, конечно, "эффект бабочки", о котором я не устаю напоминать еще с первого сезона. Одни мои герои не попали в экранизацию, остальные погибли на экране, хотя еще живы в книгах. Поэтому книги должно быть интересно прочитать хотя бы ради того, чтобы узнать о судьбе Джейни Пуль, бессердечный, Пенни с ее свинкой, Скахаза, Арианна Мартел, Темной Звезды, Виктарион Грейджоя, серая Гарлана галантный, Ейгона VI и множества других персонажей, с которыми зрители сериала не имели возможности познакомиться. И еще в книгах будут единороги. В определенной степени".

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В фэнтези-цикле Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" вышло 5 романов: "Игра престолов", "Битва королей", "Буря мечей", "Пир воронов", "Танец драконов". Всего писатель запланировал 7 книг. Последние две - "Ветры зимы" и "Мечта о весне". Над "Ветры зимы" Мартин работает с 2011 года. Сериал "Игра престолов", снятый на основе цикла, завершился 19 мая. Шестая, финальная серия восьмого сезона под названием "Железный трон" установила рекорд в истории шоу и всех проектов телеканала HBO. Ее посмотрели 19,3 млн зрителей.