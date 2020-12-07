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понедельник, 07 декабря 2020 17:42

Фильм с Миллой Йовович запретили из-за шутки о китайцах

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Фильм с Миллой Йовович запретили из-за шутки о китайцах
Песчаная буря переносит лейтенанта Артемиду и ее подразделение в мир, населенный чудовищами с иммунитетом к любому оружию, по сюжету "Охотника на монстров". Главную роль исполняет Милла Йовович, также снялся тайский актер Тони Джаа. Фото: Instagram

В Китае запретили фэнтези-боевик "Охотник на монстров". Успел побыть в прокате один день. По словам зрителей, лента содержит 10-секундный диалог, который оскорбляет Китай. Фрагмент сняли на телефон и выложили в сеть.

По сюжету, белый мужчина и азиат бегают наперегонки. Последний говорит: "Посмотри на мои колени. Знаешь, какие это колени? Китайские! ". В оригинале говорит "Chi-nese", от английского слова knees, что переводится как колени.

Некоторые зрители приняли это за шутку и неудачный каламбур со словами "китайский" и "колени". Большинство считает это интерпретацией расистской пословицы: "Китаец, японец, у тебя грязные колени, посмотри на них". Песню поют в школах, сопровождая шлепками по коленям и сужением глаз.

"Кто это на коленях перед американцами? Китайцы? Я так не считаю. Не фильм, а мусор. Бойкотируем его ", - написали на платформе продажи билетов.

Персонажа, который произносит шутку, воплотил 38-летний рэпер MC Jin - американский рэпер, родился в семье эмигрантов из Гонконга. Стал первым американцем азиатского происхождения, который подписал контракт с лейблом звукозаписи в США.

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"Искренне извиняемся перед китайской аудиторией за диалог, который содержится в одной из первых сцен "Охотника на монстров". Мы абсолютно не имели никакого намерения дискриминировать или оскорбить китайское наследие. Мы вырежем из фильма диалог, который привел к этому недоразумению", - говорится в заявлении дистрибьюторской компании Constantin.

Компания Tencent, которая занималась съемками и дистрибуцией ленты в Китае, ведет переговоры с китайским правительством, чтобы исправить ситуацию. За один день проката в республике "Охотник на монстров" собрал $5,19.

"Охотник на монстров" - экранизация игры Мonster Hunter: World. Главную роль исполняет Милла Йовович.

Режиссером картины стал англичанин Пол Уильям Скотт Андерсон. Ранее экранизировал игры Mortal Kombat и Resident Evil. Милла Йовович - его жена. Он снимал ее во всех частях "Обители зла" и "Мушкетерах".

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