Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина

За 3 месяца планируют собрать 4,5 млн фунтов стерлингов. Фото: twitter.com/ProjNorthmoor

Фанаты книг фантаста Джона Роналда Руэла Толкина, среди которых актеры трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", запустили проект по сбору денег на спасение дома писателя.

Об этом сообщается на сайте инициативы Project Northmoor.

Краудфандинговая кампания продлится до 15 марта 2021 года. За 3 месяца планируют собрать 4,5 млн фунтов стерлингов ($6 млн) на выкуп и ремонт дома в Оксфорде, по адресу Нортмуд-роуд, 20. Именно там Толкин жил со своей семьей и писал историю Средиземья.

Знаменитости записали видеообращение с призывом помочь проекту:

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Компанія Amazon назвала імена акторів, які зіграють у серіалі за мотивами культової трилогії "Володар перснів" англійського письменника Джона Толкіна. Перелік 15 акторів опублікували на сторінці проєкту у Twitter.