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среда, 15 января 2020 10:29

Назвали актеров нового проекта Amazon по мотивам "Властелина колец"

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Назвали актеров нового проекта Amazon по мотивам &quot;Властелина колец&quot;
Назвали актеров сериала "Властелин колец". Фото: НВ

Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культовой трилогии "Властелин колец" английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Перечень 15 актеров опубликовали на странице проекта в Twitter.

"После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему миру", – говорится в заметке.

В проекте снимутся:

Роберт Арамайо
Овайн Артур
Назанин Бониади
Чарли Уикерс
Том Бадж
Морфидд Кларк
Исмаэль Круз
Эмма Хорват
Маркелла Кавена
Дэниел Вейман
Джозеф Моул
Тайро Мухафидин
София Номвете
Меган Ричардс
Дилан Смит

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Шоураннеры проекта – Джон Д. Пейн и Патрик МакКей. Сценарист – Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. Ранее было объявлено каст съемочной группы шоу.

Дата релиза "Властелина колец" еще не известна, но сериал уже продлен на второй сезон. Всего Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала. Известно, что в первом сезоне будет около 20 серий. Съемки будут проходить в Новой Зеландии.

На днях в сети появился второй официальный трейлер фильма "Хищные птицы" от компании Warner Bros. Это будет история Харли Квинн, снятая на основе комиксов DC Entertainment.

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Дата
15
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