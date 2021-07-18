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Фильм о Бабьем Яре назвали лучшей документальной лентой на Каннском кинофестивале

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Фильм о Бабьем Яре назвали лучшей документальной лентой на Каннском кинофестивале
"Золотой глаз" - награда для документальных фильмов. Присуждается с 2015 года. Фото: facebook.com/babynyar.memorial

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" победил на Каннском кинофестивале как лучшая документальная картина.

Он получил премию "Золотой глаз". Первое место разделил с фильмом индийского режиссера, сообщает ТСН.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события . Большое спасибо!", - сказал Лозница после объявления о награде.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале 11 июля в программе "Специальный показ". Осенью "Бабий Яр. Контекст" смогут увидеть украинские зрители во время мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

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Картину отсняли при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Художественный руководитель учреждения Илья Хржановский отметил, что такие проекты очень важны и их надо поддерживать.

"Премия за фильм "Бабий Яр. Контекст" в очередной раз доказывает значимость того, что за такую ​​сложную тему, как трагедия Бабьего Яра, берется выдающийся, всемирно известный художник. Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стриммингових платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая проходила и проходит, к сожалению, во все времена и везде. Актуальность этого фильма в наше время беспрекословна", - говорит он.

"Бабий Яр. Контекст" - документальный фильм, сделанный нидерландской компанией ATOMS&VOID по заказу Мемориального центра. Лента лишена каких-либо комментариев. Она основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Это седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашен в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильма "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

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Дата
18
июля

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