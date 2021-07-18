Фильм о Бабьем Яре назвали лучшей документальной лентой на Каннском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" победил на Каннском кинофестивале как лучшая документальная картина.
Он получил премию "Золотой глаз". Первое место разделил с фильмом индийского режиссера, сообщает ТСН.
"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события . Большое спасибо!", - сказал Лозница после объявления о награде.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале 11 июля в программе "Специальный показ". Осенью "Бабий Яр. Контекст" смогут увидеть украинские зрители во время мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
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Картину отсняли при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Художественный руководитель учреждения Илья Хржановский отметил, что такие проекты очень важны и их надо поддерживать.
"Премия за фильм "Бабий Яр. Контекст" в очередной раз доказывает значимость того, что за такую сложную тему, как трагедия Бабьего Яра, берется выдающийся, всемирно известный художник. Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стриммингових платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая проходила и проходит, к сожалению, во все времена и везде. Актуальность этого фильма в наше время беспрекословна", - говорит он.
"Бабий Яр. Контекст" - документальный фильм, сделанный нидерландской компанией ATOMS&VOID по заказу Мемориального центра. Лента лишена каких-либо комментариев. Она основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года и о последствиях этой трагедии.
Это седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашен в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильма "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".
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