Фильм "Горец" хотят вернуть на большой екран

Первый раз о своем намерении режиссер заявлял в 2017 году. Фото: www.unn.com.ua

Американский режиссер Чад Стахелски заявляет о готовности перезапустить франшизу "Горец".

Режиссер известен работой над киносерией "Джон Век", третья часть которой выходит на большие экраны в мае 2019 года, - пишет Entertainment Weekly.

Кроме того, Стахельски заявил, что работает над адаптацией для киносценария книг Ричарда Кадри "Сэндмена Слим" ( "Sandman Slim"), но все же не оставляет идеи вернуть сагу "Горец" на большой экран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер новой украинской комедии

"Я все еще хочу пойти и переснять" Горца "", - заявил Стахельски.

Первый раз о своем намерении режиссер заявлял в 2017 году.

"Глубокая мифология со сложной задачей. Интересно понять каким был бы человек, после того как практиковал бой на мечах 500 лет. Я все еще каскадер в душе ", - заявил в 2017 году Стахельски, добавив, что у него уже есть команда для начала работы над проектом. Однако с тех пор ничего не было слышно о работе над перезапуском франшизы.

Первый фильм оригинальной серии "Горец" вышел на экраны в 1986 году. В главной роли бессмертного шотландского воина сыграл Кристофер Ламберт.

Киностудии Fox и Disney планируют снять продолжение культовой комедии "Один дома".