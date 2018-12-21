Снимут продолжение культовой комедии "Один дома"

Комедия "Один дома" получит продолжение. Фото: Zelenodolsk

Киностудии Fox и Disney планируют снять продолжение культовой комедии "Один дома".

Проект имеет высокий приоритет для обеих компаний. На данный момент продюсеры проводят подготовительные процессы, пишет Splash Report.

В частности ищут режиссера новой комедии, который заменит Криса Коламбуса. Известно, что сценарий напишет Микки Дэй, известный по шоу Субботним вечером в прямом эфире. Планируется, что в новом фильме снимется комедийный актер Уилл Фаррелл, а также Мелисса МакКарти, с которой в данный момент ведутся переговоры.

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При этом отмечается, что новая часть будет не ремейком, а именно продолжением культовой семейной комедии.

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