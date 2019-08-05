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Фанаты перемудрили: обнародовали разгадку последней серии "Игры престолов"

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Фанаты перемудрили: обнародовали разгадку последней серии &quot;Игры престолов&quot;
Авторы сериала "Игра престолов" рассказали, что дракон Дрогон случайно сжигает железный трон в приступе ярости. Фото: zhartun.me

В сеть попала разгадка интриги последней серии "Игры престолов". Фанаты угадывали, для чего дракон Дрогон сжег железный трон, когда целился на Джона Сноу.

Предполагали, что это является символом уничтожения жажды власти. Именно от нее погибла мать драконов Дайнерис, пишет style.nv.ua.

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"Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убивает Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, взрывает остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим за плече Джона, когда огонь приближается к трону, - не цели гнева Дрогона, а просто предмета, который внезапно оказался в огне", - пишут авторы сериала.

По замыслу авторов, дракон сжигает трон в приступе ярости без всякой цели.

Директор американского телеканала HBO Кейси Блойс отреагировал на петицию, которую составили фанаты сериала "Игра престолов", требуя переснять финальный сезон ленты.

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05
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