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воскресенье, 15 сентября 2019 17:38

Evanescence в Киеве: 10 интересных фактов о лидере группы

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Evanescence в Киеве: 10 интересных фактов о лидере группы
Альтернативщики Evanescense снова выступят в Киеве. Фото: udiscovermusic.com

Легендарный американский рок-группа Evanescence едет с концертом в Киев. Коллектив представит свой последний альбом Synthesis 20 сентября в столичном клубе Stereo Plaza.

Synthesis - это сборник очень эмоциональных, сильных и знакомых песен. Альбом уже успел покорить слушателей, попал в топ-30 британского чарта и в топ-10 Billboard.

Накануне концерта Gazeta.ua собрала интересные факты из биографии Эми Лин Гарцлер.

1. 13-летняя Эми встретила 14-летнего гитариста Бена Муди в христианском лагере. Так и началась история группы Evanescence. Продюсеры сначала взялись продвигать музыкантов среди любителей христианской музыки. А группа постоянно возглавляла чарты христианских радиостанций.

2. 5 января 2005, после концерта в Вашингтоне, Харцлер совершила попытку самоубийства, выпив большую дозу снотворного. Но ее удалось спасти. Причину своего поступка она так и не объяснила.

3. Песня "Hello" может вызвать у Эми слезы. Она посвятила ее своей умершей сестре. В каждом альбоме есть такая песня, посвященная любимой сестре.

4. В детстве Гарцлер мечтала стать ветеринаром. Сейчас она очень любит кошек и у нее дома живет одна по имени Zero.

5. Хит "Bring me to life" Эми написала в 2003 году для своего мужа, который тогда был ее терапевтом.

"Я долго была в по-настоящему в плохих, оскорбительных отношениях. И думала, что достаточно искусно притворяюсь, что все в порядке, - рассказывала Эми в интервью. - Я не очень хорошо знала Джоша [Хартцлер, муж Эми], когда мы как-то вместе зашли в ресторан. И он, глядя мне прямо в глаза, сказал: "Ты счастлива?" Это было так неожиданно. Я чувствовала себя обнаженной, но в то же время мне было хорошо. он видел меня, как открытую дверь"

6. В детстве она пыталась подшутить над матерью, притворяясь мертвой. Однако мать никогда в это не верила, а расстроена Эми плакала из-за этого.

7. Вокалистку назвали Эми в честь одноименной песни группы Pure Prairie League. Amie - один из лучших их хитов. Как-то лидер команды Крейг Фуллер рассказал, что многие матери подходили к нему и говорили, что назвали своих дочерей в честь этой песни, а их дочери - своих дочерей.

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8. Любимые ее артисты и группы - Tori Amos, Nirvana, Michael Jackson, NIN (Trent Reznor), Björk и Coldplay.

9. На самом деле Харцлер блондинка, но красит волосы в черный цвет.

10. Эми получила награду как лучшая артистка и за лучшую хард-рок песню Bring Me To Life на Grammy 2004 года.

Португальский певец Сальвадор Собрал, который 2017 победил в международном песенном конкурсе Евровидение, даст свой первый сольный концерт в Киеве.

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Дата
15
сентября

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