Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 2260
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 1782
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1431
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1161
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1134
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 1917
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 3312
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1620
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1233
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
6 Просмотров: 4041
Фото
Все фото
12
8
6
14
6
&quot;Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями&quot;: почему зрителей поразила картина &quot;Стоп-Земля&quot; и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
&quot;Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов&quot;: коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Соцсети для меня – это исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета - Поплавский
Соцсети для меня – это исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета - Поплавский
&quot;Рея Брэдбери поставят на английском языке, а &quot;Идиота&quot; Достоевского перенесут в современность&quot;: режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Финалиста нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали. Его заменит ветеран АТО
Финалиста нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали. Его заменит ветеран АТО
Видео
Все видео
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
От Marvel. Выпустили трейлер "Лунного рыцаря" и назвали дату выхода сериала
От Marvel. Выпустили трейлер "Лунного рыцаря" и назвали дату выхода сериала
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 675
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6345
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1602
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 864
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 14:17

Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance

  Комментировать
Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance
Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта. Фото: Скриншот

Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино в Facebook.

"Полнометражная игровая лента "Klondike/Клондайк" получила награду за лучшую режиссуру конкурсной программы World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фильм создали в копродукции Украины и Турции, украинским производителем является кинокомпания Kedr Film", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов

Неигровой фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз" стал Лучшей режиссерской работой в конкурсной программе World Cinema Documentary Cometition. Лента создали в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины, украинскую сторону производства представляет кинокомпания Moon Man.

Фильм "Клондайк" рассказывает о супружеской паре в Донецкой области, жизнь которой меняется с началом прихода российских гибридных сил и катастрофы малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" победил на Каннском кинофестивале как лучшая документальная картина. Он получил премию "Золотой глаз". Первое место разделил с фильмом индийского режиссера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

Самое читаемое
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 42822
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 36783
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 16569
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 15768
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 10548
Культура
Рекомендовано для просмотра: рекламные ролики, на которые не жалко времени
Рекомендовано для просмотра: рекламные ролики, на которые не жалко времени Просмотров: 414
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
 Просмотров: 180
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
 Просмотров: 324
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
 Просмотров: 90
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
8
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
6
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Голосов: 3321
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть