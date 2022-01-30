Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance

Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта. Фото: Скриншот

Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино в Facebook.

"Полнометражная игровая лента "Klondike/Клондайк" получила награду за лучшую режиссуру конкурсной программы World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фильм создали в копродукции Украины и Турции, украинским производителем является кинокомпания Kedr Film", - говорится в сообщении.

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Неигровой фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз" стал Лучшей режиссерской работой в конкурсной программе World Cinema Documentary Cometition. Лента создали в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины, украинскую сторону производства представляет кинокомпания Moon Man.

Фильм "Клондайк" рассказывает о супружеской паре в Донецкой области, жизнь которой меняется с началом прихода российских гибридных сил и катастрофы малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта.

🏆 Directing Award: World Cinema Dramatic goes to Maryna Er Gorbach (@MarynaErGorbach) for KLONDIKE. #sundance pic.twitter.com/kpOzth8n14 — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

🏆 Directing Award: World Cinema Documentary goes to Simon Lereng Wilmont (@simonwilmont) for A HOUSE MADE OF SPLINTERS. #sundance pic.twitter.com/A8HQk62Uh0 — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" победил на Каннском кинофестивале как лучшая документальная картина. Он получил премию "Золотой глаз". Первое место разделил с фильмом индийского режиссера.