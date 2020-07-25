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суббота, 25 июля 2020 11:01

Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог

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Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
В книге "Защитники галактики: власть и кризис в мужском мире" социолог Тамара Марценюк исследует маскулинность. Какими мужчины видят себя и какими их видят другие, чего от них ожидают и требуют, как это сказывается на возможностях самореализации и качестве жизни. Труд вышел в киевском издательстве "Комора". Фото: facebook.com

Работа социологини Тамары Марценюк "Защитники галактики" не о космосе.

Об этом говорит журналистка и литературоведа Ирина Славинская. Модерировала дискуссию "Кризис власти: справляется мужской мир с современными вызовами?" на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Книга имеет подзаголовок "Власть и кризис в мужском мире", - продолжает Славинская. - Это разговор о кризисе маскулинности в настоящее время, в частности в украинских реалиях. Уже начала вдохновлять дискуссии вокруг этой темы. Мне кажется очень ценным, что начали более систематизированы говорить о роли и жизни мужчин в сегодняшнем мире с теми вызовами, которые возникают".

"Власть и кризис - эти два слова не просто так были вынесены в название. Фактически отражают две стороны мужской жизни, - говорит социолог, директор Гендерного информационно-аналитического центра "Крона" Олег Марущенко. Был научным редактором "Защитников галактики". - С одной стороны, живем в эпоху патриархата. Это такое устройство, которое дает мужчинам как группе определенную власть, привилегии в доступе к различным ресурсам. Прежде всего экономических и политических. Если посмотреть на политическую представленность женщин и мужчин на различных уровнях в разных странах, то все совершенно очевидно . Скажем, только 6 процентов женщин - на высших должностях руководителей государств. в парламентах - 21 процент. Как и в Украине. А мужчины только частично могут представлять женщин, потому что в основном далеки от понимания потребностей этой группы.

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С другой стороны, кризис маскулинности задела большинство мужчин и дальше углубляется. Обнаруживают свою неспособность соответствовать ожиданиям. Мир настолько быстро меняется, что те роли, которые общество когда-то положило на их плечи, все труднее выполнять. Например, кормильца семьи. На него возложена эта роль, а система, в которой живет, не создала условия для того, чтобы рынок труда был развит. Как в таком случае не потерять лицо "часового галактики"? Потому что он поставлен на пьедестал. А почему бы не пойти в криминальный мир и попробовать заработать нечестным путем? Это одна из причин, почему 86 процентов заключенных в Украине - мужчины.

Вторая особенность - неэмоциональность. Мужчинам общество позволило фактически только одну эмоцию - агрессию. Часто приводит их к мест не столь отдаленных, создает системные кризисы и на уровне семьи, когда речь идет о домашнем насилии.

Позитивный сценарий выхода из кризиса один - связанный с переосмыслением собственной роли в этом мире. Семейной и социальной. Результатом должно быть паритетное распределение гендерных ролей.

Сейчас положение женщины лучше, чем было 100 лет назад. Но сколько еще времени нам понадобится для достижения гендерного равенства? В ООН говорят, 100 лет - это точно. А в отдельных сферах - например, в трудовых отношениях на рынке труда - и больше. Это о том, что есть многое сделать нам всем.

Я всегда говорю: вот все, что только можно, надо делать на разных уровнях. Образования - потому что это инвестиция в будущее. Законодательства - потому что это моментальные изменения".

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"Есть некий двойной стандарт общества, - говорит Лариса Кобелянская, гендерная исследовательница, координатор Общественного совета по гендерным вопросам при МФО "Равные возможности". - С одной стороны, декларирует и уже в определенной степени обеспечивает условия и возможности женщинам быть представленными в разных ветвях власти и на разных уровнях. Согласно исследованиям, в Украине 70 процентов населения воспринимает участие женщин в политической жизни как нормальное, даже такое, что требует увеличения. То есть положительное отношение к представительства женщин.

С другой стороны, вопрос качества кандидата никогда не применим к мужу, но всегда - к женщине. Постоянно сомнение. Женщина в должности - достаточно ли она квалифицированная, откуда пришла, какой у нее уровень образования. Кого она устроить и доказать, что достойна? Мужской социум.

Сокрушительная общественная критика сексизма, пристальное оценка аморальных высказываний политиков - это одна из форм ликвидации дискриминации женщин. Пока к ним будут применяться оценки, связанные с их внешностью, женственностью, как жены, матери или хозяйки - мы никогда не избавимся от этого двойного стандарта в политике. Никогда не выйдем на уровень нормальных взаимоотношений женщин и мужчин как равноправных партнеров".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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