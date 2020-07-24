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суббота, 25 июля 2020 04:45

Низкая покупательная способность не позволит нам догнать Польшу - издатель

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Низкая покупательная способность не позволит нам догнать Польшу - издатель
Можем через полгода увидеть, что рынок будет насыщен литературой из территории РФ - Антон Мартынов. Фото: facebook.com

В Украине непопулярна идея платить за культурный продукт.

Так считает издатель, основатель проекта "Лаборатория" Антон Мартынов. Обсуждал состояние книжного рынка в условиях карантина вместе с Ириной Батуревич, руководительницей аналитического отдела Украинского института книги, соосновательницей "Читомо". Дискуссия состоялась в рамках фестиваля Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"В прошлом году объемы украинского книгоиздательского рынка по самым оптимистичным показателям достигли лишь 100 миллионов евро, - говорит Ирина Батуревич. - Это в пять раз меньше, чем в соседней Польше. А с Германией сравнивать вообще нет никакого смысла - там миллиарды. Вот если с Грузией - то наша ситуация неплохая. Средние тиражи в Украине до коронавируса начинались от 3-5 тыс. экземпляров, а у них это уже были хиты. Тогда как у нас бестселлер - это 20 тыс. экземпляров, проданных в первые месяцы. Однако по сравнению с западным миром отстаем по многим параметрам. В первую очередь - по покупательной способности украинцев. И по культуре оплаты интеллектуального продукта.

Производителям контента будет, очевидно, труднее после карантина. Издатели уже говорят о том, что не могут реализовать 70 процентов запланированных проектов. Некоторые раньше издавали по 30 книг в месяц, а сейчас - ноль. И это страшно. Без этой экосистемы сильных игроков, без расширения предложений на рынке мы не сможем продвигать чтение".

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"Как и в любой отрасли, слабые умрут, - говорит Антон Мартынов. - Кризис всегда подчищает и выводит из рынка тех, кто не смог правильно распланировать, не имел антикризисной стратегии. Есть еще такая информация, что очень активно на нашем рынке присутствуют российские филиалы, зарегистрированные в Украине, которые сейчас активно печатают книги. Поэтому можем через полгода увидеть, что рынок будет насыщен литературой из территории РФ.

Нет смысла сравнивать отечественный книжный рынок с грузинским или белорусским - там не с чем конкурировать. В Грузии население до 4 млн, в Беларуси - до 10 млн. Рынка в Беларуси своего нет - они его уничтожили. Чем и мы занимались определенное время. И чем рискуем заниматься сейчас в случае неправильной политики. Нас бы лучше сравнивать с рынком Литвы. Такой маленький, а имеет огромные перспективы, гораздо большую эффективность, чем наш. Или хотя бы с польским.

Низкая покупательная способность - ключевая проблема, которая не позволит нам догнать Польшу, что бы мы ни делали. Как бы не выпрыгивали из штанов, даже залив рынок деньгами и искусственно его увеличив в количестве названий. Мы все равно не увеличим естественным путем покупку и курсирование денег по кровяной системе этого бизнеса.

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Мы экономически бедное общество. Не надо ожидать, что у нас будут покупать книги потому, что это так в цивилизованном мире делается. У нас непопулярна идея платить за культурный продукт. Люди не научены это делать. Хотя мы и так за 5 лет достаточно серьезно развернули тренды. По крайней мере в больших городах многие имеют подписку на Netflix. То есть эта культура внедряется.

К сожалению, наша книгоиздательская отрасль - с ее объемами и историческим прошлым - не способна работать чисто на коммерческих рельсах. Мы не Великобритания, которая может экспортировать английский язык во всем мире. И даже не Россия, которая может это делать в близких к ней странах.

Без государственной поддержки не обойтись. Но должна быть грамотной. Недостаточно просто закупать книги в библиотеки, где мы не можем даже посчитать, как их будут читать. Это тогда игра на очень короткую дистанцию. А нам надо продвигать чтение. Создать эту цепочку, которая покажет: ты читаешь, умнеешь, садишься в поезд, который на самом деле едет".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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