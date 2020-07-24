Во время карантина общество наконец обратило внимание на проблемы в сфере образования - ученый

Во время дистанционного обучения вследствие карантина на первом месте возникла проблема с персональными гаджетами - Елена Масалитина. Фото: facebook.com

Для формата дистанционного обучения нужно модифицировать привычные методики.

Так считает Елена Масалитина, вице-председатель Совета общественной организации EdCamp Ukraine, образовательного движения для профессионального роста педагогов. С Еленой Северенчук, руководительницей коммуникационного офиса Малой академии наук Украины, общалась о впечатлениях, вызовах и возможностях онлайн-образования. Дискуссия состоялась в книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Я верю в украинское учительство, - говорит Елена Масалитина. - Даже несмотря на то, какая зарплата и отношение общества к этой профессии сегодня - большинство из них делают абсолютно все, что могут в нынешних условиях. Поэтому прежде всего следует предложить руку помощи и поддержки тем, кто хочет работать и развиваться.

В конце концов можно поблагодарить карантин, что из-за него люди наконец аж вот так глубоко заинтересовались происходящим в нашем образовании. Есть давние проблемы, которые были не один год. Но вроде бы только сейчас общество обратило на них внимание. И на то, кто учит наших детей. И на то, чем наполнены программы. Какие у нас учебники.

Во время дистанционного обучения вследствие карантина на первом месте возникла проблема с персональными гаджетами. Не в каждой семье достаточно средств для того, чтобы обеспечить и родителям, и ребенку не то что ноутбук, а хотя бы смартфон. Также не у всех педагогов хватало технического обеспечения.

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Второй вызов, который было сложно преодолеть - это недостаток живого общения. Соответственно, снижение мотивации при обучении. К тому же многие дети не привыкли работать самостоятельно.

Проблемой стал интернет. Не везде достаточно его скорости и качества для подгрузки видеоуроков, их просмотра.

Также дети не могли самостоятельно разобраться с новым материалом. Для многих онлайн-образование было только в форме пересланных задач, какие параграфы прочитать и упражнения выполнить. Не все с этим справились. Методики, которые учителя привыкли использовать в классе - не могут абсолютно без изменений быть перенесены в формат дистанционного обучения. Их надо модифицировать".

"Школьники воспринимают этот карантин как некий перерыв, после которого будет что-то серьезное. Но мы все понимаем, что с сентября если и будет не полное дистанционное образование, то по крайней мере смешанный формат, - говорит Елена Северенчук. - Сейчас хорошее время для местных органов власти максимально мобилизовать усилия на уровне своих городов, объединенных территориальных громад. И за лето понять, у каких детей и учителей катастрофическая ситуация с гаджетами, где нет интернета. Где-то прикрутить гайки в бюджете и найти на это средства. Мы не можем говорить о качественном дистанционном образовании, пока не будут закрыты базовые потребности".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".