Дастин Хоффман сменил пол

Для роли женщины в комедии "Тутси" Дастин Хоффман побрил руки и ноги. Носил макияж на латексной основе, на который появилась аллергия. Чтобы вжиться в образ, в костюме женщины забирал дочь из школы и ужинал с лучшим другом. Фото: Pinterest

17 декабря 1982 года на экраны США вышла комедия "Тутси". Главные роли исполнили Дастин Хоффман и Джессика Лэнг.

Майкл - актер-неудачник. Не получает роли из-за ужасного характера, перессорился со всеми продюсерами Нью-Йорка. Чтобы облегчить жизнь, переодевается в женщину. Влюбляется в коллегу по сцене, которая не догадывается об истинной личность мужчины, по сюжету.

Режиссер - Сидни Поллак. Сначала не хотел браться за проект. Назвал его "фильмом с одной шуткой". Заставил автора переписать сценарий. Убрать грубый юмор и добавить фильму идею: главный герой становится лучшим человеком после перевоплощения в женщину.

Для роли Дастин Хоффман побрил руки, ноги и даже тыльную сторону пальцев. Разработали специальный костюм на шею, чтобы скрыть кадык. Носил макияж на латексной основе, на который развилась аллергия. Мерил Стрип обучала южному акценту. Чтобы вжиться в образ, в костюме женщины Гоффман забирал дочь из школы и ужинал с лучшим другом.

Персонажа Тутси актер назвал в честь собаки матери. По словам Гоффмана, иногда мама и его так называла.

Впоследствии режиссер Поллак рассказал, что во время съемок спорил с Дастином Хоффманом. Могли кричать друг на друга, каждые выходные встречались обсудить сценарий. Режиссер назвал их отношения "уважительной и дружественной войной". Хоффман даже заставил Поллака сыграть одну из ролей, хотя последний не снимался 20 лет.

"У меня более викторианские вкусы, чем у Дастина. Если бы он был режиссером, комедия получилась бы еще более эпатажной", - сказал режиссер.

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Номинировали на 10 "Оскаров". Победили в номинации "лучшая женская роль 2-го плана". Статуэтку получила Джессика Лэнг.

Сначала актриса отказывалась от роли, считала ее несерьезной. Тогда в киноиндустрии с Джессики Лэнг смеялись из-за роли в "Кинг Конге" 1976-го. Режиссер убедил актрису, что игра "мрачного любовного интереса" создаст ей респектабельное резюме.

Лента занимает 2-е место в списке 100 самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Библиотека Конгресса США обнародовала список из 25 фильмов, которые включили в Национальный реестр фильмов. В список попали "Шрек", "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Заводной апельсин", "Повелитель бури".