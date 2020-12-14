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понедельник, 14 декабря 2020 15:25

"Шрек" и "Темный рыцарь": Библиотека Конгресса США определилась с фильмами, которые стали национальным достоянием

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&quot;Шрек&quot; и &quot;Темный рыцарь&quot;: Библиотека Конгресса США определилась с фильмами, которые стали национальным достоянием
Библиотека Конгресса США составила фильмы, которые стали национальным достоянием. Фото: peopletalk

Библиотека Конгресса США обнародовала список из 25 фильмов, которые включили в Национальный реестр фильмов.

Фильмы имеют культурное, историческое или эстетическое значение, сообщил Variety.

В список попали "Шрек", "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Заводной апельсин", "Повелитель бури".

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"Это не только большая честь для всех нас, кто работал над "Темным рыцарем", это также уважение всем замечательным художникам и писателям, которые десятилетиями работали над большой мифологией Бэтмена", - сказал Нолан.

Также выбрали 9 фильмов, которые сняли женщины и 7 фильмов - темнокожие режиссеры.

В список попали "Кабина в небе" 1943 года, весь каст которого был темнокожим, документальный фильм "Всадники свободы" и фильм-концерт 1973-го Wattstax.

В Библиотеке Конгресса можно будет увидеть немые фильмы: "Саспенс" 1994 года и "Детские автогонки в Венеции".

Библиотека Конгресса США начала использовать украинскую транслитерацию в названии Киева.

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14
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