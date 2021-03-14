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воскресенье, 14 марта 2021 13:45

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

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&quot;Я - офіційний ідіот&quot; - солдату Швейку віповнюється 100 років
Йозеф Швейк - герой романа чешского писателя Ярослава Гашека. Иллюстрация Йозефа Лады.

100 лет назад,чешский писатель Ярослав Гашек (1883-1923) за свой счет издал первый раздел романа "Приключения бравого солдата Швейка".

Йозеф Швейк - чех по походенням, торговец крадеными и беспородными собаки с поддельными документами. По сюжету романа родился в 1880-х. Имел родного брата - учителя гимназии. Детские годы провел в Праге, учился на аптекаря. Служил в пехоте, участвовал в военных маневрах. Его комиссовали из австро-венгерской армии за "слабоумие".

"Меня с военной службы списали за идиотизм, и особая комиссия признала за идиота. Я - официальный идиот, - говорит о себе Швейк.- Те несколько дней, которые я провел в сумасшедшем доме, - лучшие минуты жизни".

Летом 1914-го, узнав о начале Первой мировой войны, вступил в армию. Был денщиком в капеллана Отто Каца. Тот проиграл его в карты поручику Индржиху Лукашу, которого назначили командиром маршевой роты 91-го пехотного полка. Отряд дошел до Галичины. У Фельдштейна - теперь Скеливка Самборского района Львовской области - Швейка ошибочно арестовали как российского военного. После плена он примкнул к своему отряду в Жовтанцах - теперь Львовский район.

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После войны вернулся жить в Прагу.

В романе герой кажется простодушным, наивным и глупым. На самом деле он талантливый саботажник и бунтарь, бескорыстный авантюрист, для которого диагноз "идиотизм" является только прикрытием для его неожиданных выходок. Рассказы Швейка, которые он вставляет при каждом удобном случае, показывают, что положение дел в тогдашней Австро-Венгерской империи тоже имеет много общего с диагнозом "идиотизм".

"Когда каждый был бы умный, то на свете было бы столько ума, что каждый второй человек отупел. Когда, например, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояния между небесными телами, то ничего бы уже другого не делал, только досаждал всем".

Ярослав Гашек сам служил в 91-м полку, был в Галиции, попал в плен к русским. Поэтому часть героев романа - реальные люди. А прототипом Швейка, вероятно, был однополчанин Гашека - Франтишек Страшлипка. Реальными также Поручик Лукаш, командир роты, где служил Гашек, сапер Йозеф Водичка, товарищ писателя, с которым познакомился в Тоцких лагерях для военнопленных и Кадет Биглер. Последний в 1950- е давал интервью журналистам, в которых признавал, что его служба в романе описана правдиво.

Работу над романом автор не завершил. Умер от паралича сердца викликаноним алкоголизмом. В общем роман состоит из 3 частей и 27 глав. Есть продолжение романа о Швейке. Его написал Карел Ванек. Переведенный на 50 языков мира. Общий тираж романа - более 5 млн экземпляров.

Каноническое изображение Швейка воплотил чешский художник Йозеф Лада, автор иллюстраций к одному из изданий романа. В мире насчитывается несколько сотен памятников Швейк. В частности в Киеве, Львове и Луцке.

Сегодня исполняется месяц с тех пор харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. С ней запланировали прожить 3 месяца. У парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

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Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

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