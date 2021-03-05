5 марта 1989 года на телеканале Disney Channel состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь". Его герои – команда веселых грызунов: Чип, его брат Дэйл, блондинка Гаечка, толстун Рокфор и муха Вжик. Они расследуют преступления и спасают горожан, в том числе от банды котов.

Впервые бурундуки, герои будущего сериала, появились в 1943-м в мультфильме "Рядовой Плуто". Своими соревнованиями с Микки Маусом и Дональдом Даком быстро запомнились, зрителям.

Автор: looper.com Чтобы герои мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" понравились зрителям, им нарисовали одежду, которая ассоциировалась с тогдашними известными персонажами. Чип носит бомбер и шляпу, как у Индианы Джонса. Дейл - гавайскую рубашку из популярного тогда сериала "Частный детектив Магнум".

Авторы серила ассоциировали его героев с известными персонажами того времени. Чип носит бомбер и шляпу, как у Индианы Джонса. Дейл - гавайскую рубашку из популярного тогда сериала "Частный детектив Магнум".

Чип и Дейл уверены, что Гайка - девушка их мечты. Иногда они соревнуются между собой за нее. В 6-м эпизоде ​​Дейл специально ломает палец на ноге, чтобы Гаечка его пожалела. Тогда Рокфор говорит: "Я не против разбить голову, если бы меня ждала такая медсестра как Гаечка". Самым сексуальным эпизодом считается серия "Бурундучки-двурундучкы". В ней Гаечка надела красное платье и соблазняла Дейла.

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Чтобы молодое поколение узнавало себя, бурундуков наделили детскими хобби. Большую часть времени они читают комиксы и едят. Когда по сюжету получают деньги или сокровища, всегда обменивают их на сыр и комиксы. В четырнадцатой серии устраивают культ кока-колы. Дейл любит видеоигры и рок-музыку, всегда отказывается убирать.

Автор: looper.com Самым сексуальным эпизодом мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" считается серия "Бурундучки-двурундучкы". В ней Гайка надела красное платье и соблазняла Дейла.

Недавно певица Jerry Heil перепела саундтрек мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь", надев костюм Гаечки. "Чип и Дейл спешат на помощь" вместе с "Утиные истории" стал одним из первых сериалов "Диснея", показанных в Советском Союзе.