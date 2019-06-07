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5 фильмов о Чернобыле

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5 фильмов о Чернобыле
Фильмы о Чернобыле. Фото с открытых источников.

Сериал студии HBO "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории. Сериал самая обсуждаемая тема в социальных сетях. О нем отзываются и положительно, и отрицательно.

Gazeta.ua подготовила подборку из 5 фильмов на эту тему, которые снимали в Украине.

Русский дятел. Документальный фильм о катастрофе на ЧАЭС. Написанный, спродюсированный и снят Чедом Грасия, в котором Федором Александровичем рассказывают свою историю аварии. Это дебютная работа режиссера США.

Премьера ленты состоялась 24 января 2015-го в конкурсе "Зарубежное документальное кино" на кинофестивале "Сандэнс". Там она получила Гран-при за лучший зарубежный документальный фильм.

Сюжет фильма развивает теорию катастрофы, которая почти не вызывает сомнений у зрителей. В частности, в тех, кто жил во времена СССР.

Земля Забвения. Художественный фильм о жизни простой девушки из Припяти, во время катастрофы.

Жизнь 25-летней красавицы обрушивается в одно мгновение с аварией на атомном реакторе. Героиня фильма, которую сыграла актриса Ольга Курилова теряет близких и любимых, переживает страшную болезнь. Этот фильм не рассчитан на любителей экшена и боевиков. Он отражает истинную историю событий.

Автора. Украинский художественный фильм 2006 года. Режиссер- Оксана Байрак. Сюжет о девочке из приюта, которая получила сильную дозу радиации во время катастрофы. Спасти ее может только операция в США. Роль сироты, которая мечтает о балете блестяще сыграла 16-летняя киевлянка Анастасия Зюркалова.

В субботу. Фильм 2011 года основан на реальных событиях. Режиссер - Мишель Боганим. Его сюжет рассказывает о субботе - первом день после аварии, когда еще никто в Припяти не подозревал о катастрофе. Фильм заслуженно получил Гранд-при на кинофестивале в Брюсселе.

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Чернобыль. За минуту до катастрофы. Документальный фильм-реконструкция 2005 года.

В сюжете говорится о том, как поминутно вел себя персонал ЧАЭС в ночь аварии. Лента пытается объяснить кто допустил ошибки, как реагировала команда и катастрофу, и что с ними произошло после аварии.

Аналогичный фильм сняли National Geographic, который называется "Чернобыль. За секунду до катастрофы".

Сериал "Чернобыль" вызвал волну одобрительных отзывов у зрителей. Но и получил немало критики, в частности в России. Gazeta.ua подготовила подборку комментариев зрителей сериала с Twitter, Facebook, ресурсов IMDB и "Отзовик".

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