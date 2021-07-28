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четверг, 29 июля 2021 00:40

Украинским композиторам не хватает образования

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- Многие думают, что бандура - инструмент из прошлого. Это не так, - говорит композитор 40-летняя Соломия Мороз. С бандуристом Владимиром Войтом выступила в музыкальной программе Книжного арсенала. Бандура звучала с флейтой на фоне электронной музыки.

Соломия Мороз родилась во Львове. В 12 лет с матерью переехала в Канаду. Отчим - Виктор Мишалов, основатель и руководитель Канадской капеллы бандуристов. Окончила консерваторию в Торонто и музыкальный факультет университета в Оттаве. Училась в амстердамской консерватории в Нидерландах. Сейчас продолжает обучение в Англии.

В Британии чувствуете свою украинскость?

- Нет, скорее чувствую себя "очень-канадкой".

То есть?

- Когда говорю по-английски, по моему североамериканскому акценту сразу определяют, откуда приехала. Британцы довольно сдержанные. А я более открытая в общении. Возможно, это влияние украинского воспитания.

В Украине часто бываете?

- Да, в последнее время даже чаще, чем в Канаде. Мне здесь нравится. Хочу помогать коллегам, поддерживаю культурное развитие. Здесь много музыкантов, которые стремятся к международному сотрудничеству. Стараюсь способствовать реализации различных проектов.

Вы сначала были флейтисткой, а потом стали также композитором.

- Всегда было желание не только исполнять музыку, но и создавать ее. Перестраиваться у меня легко получается. Возможно, потому что давно занимаюсь этими двумя направлениями профессионально.

Даю частные уроки игры на флейте. Теперь больше работаю с людьми с ограниченными возможностями. Это работа совсем немузыкальная, скорее социально-адаптивная. Но опыт интересный.

Хотела бы преподавать композицию.

Чему бы вы учили своих учеников прежде всего?

- Не ограничивать себя представлениями о музыке и композиционных подходах. Быть открытыми к различным направлениям в поиске себя, стиля. Также важно постоянно делиться опытом с коллегами. Принимать и перенимать чужой. Если и критиковать чье-то творчество, то делать это с уважением.

Как родилась идея проекта, который вы представляли в Киеве?

- Я познакомилась с Любой Морозовой, автором и куратором музыкальной программы Книжного арсенала. Она приезжала в Хаддерсфилд. Это городок на севере Англии интересен тем, что здесь проходит самый старый в Европе фестиваль экспериментальной и авангардной музыки. Люба искала британских исполнителей для выступления в Киеве. Я ей некоторых посоветовала, но подумала, что и сама могу кое-что предложить. Это наша программа с бандуристом Владимиром Войтом. У нас общие творческие интересы - современная музыка, импровизация. Он играет на харьковской бандуре (харьковский способ игры на бандуре разработал Хоткевич. Инструмент держат так, чтобы можно было легко играть обеими руками в целом диапазоне. При СССР его вытеснили бандуры Черниговской фабрики. На них не хватало механизма для перестройки. Поэтому трудно что-то сыграть за рамками нескольких тональностей. Так народную музыку пытались отрезать от корней. - ГПУ). Для меня этот инструмент всегда был символом нелегкой украинской эмигрантской истории. Мы знаем обо всех этих переселения бандуристов. Многие остались за океаном - в США, Канаде, Австралии. Но почти все они продолжали свое дело.

Бандура и электронная музыка - необычное сочетание.

- Для меня любой инструмент может быть частью моего звукового мира. Интересно расширять тембровую палитру, искать новые музыкальные краски и интонации. Конечно, всегда хочу немножко удивить публику. Бандура - очень интересный инструмент, особенно на Западе он воспринимается с большим интересом. Но на этот раз я хотела не просто поразить слушателей. А показать, насколько прекрасно и современно с полностью новыми композиционными подходами могут звучать флейта и бандура, усиленные электронной музыкой. Это заслуга также Владимира Войта. Он открыт к новому и сам предложил немало интересных идей.

Две композиции - это была импровизация. Кроме моих авторских работ, звучало, например, произведение современного американского композитора кобзаря Юлиана Китастого.

Как оцениваете уровень современной музыки в Украине?

- Мой опыт ограничен музыкальной средой Киева и Львова. Но из того, что слышала, могу сказать - уровень достаточно высокий. Особенно в исполнительстве. Музыканты заинтересованы играть и изучать современную музыку. В то же время в композиторстве есть определенные сложности - как в образовании, так и в функционировании этой сферы. Иначе так много композиторов не выезжали бы за границу на учебу. Некоторые там и остаются. Кажется, в Украине им трудно выжить.

Автор: Олеся НАЙДЮК
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