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вторник, 08 мая 2018 00:30

Украине на Евровидении пророчат 19-е место

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8 мая в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. В нем примут участие представители 19 стран. Шоу пройдет на сцене 20-тысячной Алтис-Арены в Лиссабоне, Португалия.

Представитель Украины 21-летний Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Меловин, примет участие во втором полуфинале 10 мая. Исполнит англоязычную песню "Под лестницей". Конкурсный номер поставил хореограф Константин Томильченко, 41 год. Как и на национальном отборе, на сцене построят высокую декорацию в виде лестницы. Начнет гореть в конце песне. Наверху конструкции установят рояль. Меловин будет начинать номер, лежа на инструменте. Букмекеры прогнозируют украинцу 19-е место из 43 участников.

— Причин волноваться за выступление Меловина нет, — говорит продюсер 56-летний Игорь Кондратюк. На телевизионном талант-шоу "Х-фактор" был наставником Меловина. Победили в проекте. — За последние три года он вырос как артист. Свободно чувствует себя на сцене, имеет сильный вокал. Готовит яркий технологический номер. Певец заслуживает войти в десятку лучших. Место на таких конкурсах — не главное. Участие нужно использовать для своего продвижения. Меловин поет преимущественно англоязычные песни, хочет завоевать благосклонность европейской аудитории. Понимает, что это более перспективно, чем выступать в России.

На публике Меловин надевает на левый глаз бело-голубую линзу.

— Многих раздражает его образ, — добавляет Кондратюк. — Я тоже считал это цирком, подростковой выходкой. Потом понял, это яркая особенность, которая выделяет Меловина из толпы. И она не является пустой. Эта линза символизирует его преданность искусству, говорит.

От Беларуси выступит украинский певец Никита Алексеев, 24 года. На сцену выйдет с англоязычной песней "Навсегда". Возле него в красном платье будет танцевать артистка киевского балета "Фридом" Юлия Зима-Блажкив.

— Не стоит искать измены в том, что украинский певец будет выступать от другой страны, — говорит Игорь Кондратюк. — Правила Евровидения не запрещают этого. Это не первый случай. В 2009 году от России выступала наша певица Анастасия Приходько, в 2015-м украинец Эдуард Романюта представлял Молдову. Евровидение — это персональное соревнование между артистами. Чем больше наших исполнителей там будет выступать, тем лучше за рубежом будут знать украинскую музыку.

Россию представит певица 29-летняя Юлия Самойлова с песней "Я не сломаюсь". Исполнительница имеет инвалидность с 13 лет, передвигается на коляске. В прошлом году не смогла принять участие в конкурсе. СБУ на три года запретила Самойловой въезжать на территорию Украины. Летом 2015-го выступала в Керчи в аннексированном Крыму.

Во время номера Самойловой на сцене установят декорацию в форме горы. Певица будет сидеть на ее вершине. На репетициях платьем прикрывали инвалидную коляску. Юлии Самойловой не удастся пройти в финал конкурса, по прогнозам букмекеров. Во втором полуфинале ей прогнозируют 11-е место.

Певец и скрипач белорусского происхождения 31-летний Александр Рыбак во второй раз представит Норвегию. В 2009-м стал победителем Евровидения. Выступит с композицией "Как можно написать песню". После репетиции в Лиссабоне оказался среди фаворитов конкурса.

— Рыбак из милого сказочного мальчика хочет превратиться в короля вечеринок, — говорит музыкальный журналист Фил Пухарев, 26 лет. — Но нынешний образ ему не к лицу. Певцу не хватает расслабленности в исполнении. Зато имеем избыток пафоса и надрыва. Скорее всего, артист не может привлечь к себе внимание другими способами.

Победу в конкурсе пророчат представительнице Израиля — 25-летней Нетте Барзилай.

— В своей песне "Игрушка" поет о сильных женщинах и разрушениях устоявшихся стандартов красоты, — продолжает Пухарев. — Допускаю, что европейские зрители устали от таких серьезных песен, как у победителей Джамалы и португальца Сальвадора Собрала. Теперь им хочется развлечения, но такого, которое чему-то учит. Учитывая это, победа Нетти вероятна.

Финал конкурса Евровидение состоится 12 мая. В нем выступят представители 26 стран.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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