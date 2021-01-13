"Украинцы, как волы - смирные, медленные, трудолюбивые, но очень сильные"

45 картин украинских художников конца XIX - начала ХХ в. представили на выставке "Помощник, спутник, друг" в Национальном художественном музее в Киеве.

- Сначала хотели развлечь зрителя. Показать изображения собак и котов. Оказалось, эта тема 150 лет тому назад была непопулярна, - рассказывает куратор выставки Леся Толстова, 50 лет.

- Пришлось дополнять другими животными. Обычно художники вводили их в пейзажи или бытовые картины. Каждая имела особое значение.

Волы и коровы были символом тяжелого труда, терпения на пути к успеху и благосостоянию. Сергей Василькивский создал полотно "Млечный Ромодановский шлях" для Полтавского земского дома. В начале ХХ века чумаки с волами и возами уходит в прошлое. Художник понимает - как и казачество, оно важно для национального сознания украинцев. Вол - животное смирное, медленное, трудолюбивое, но очень сильное и может быть опасным. Напоминал украинского крестьянина под гнетом, готового восстать.

Художника Николая Самокиша называли "поэтом лошадей". Некоторые его этюды выставлены впервые. Конь воплощал стремительное движение, желание перемен и прогресса.

Степи со стадами видим в работах Владимира Орловского. В позднем его творчестве овцы помогают показать одиночество человека наедине с природой.

Гуси в искусстве связаны с переживаниями, любовью. Типична картина Николая Пимоненко "Гуси, домой!". Женщина гонит птиц во двор. Это как иллюстрация к народной песне "Гиля, гиля, сірі гуси".

Собаки встречаются в пейзажах XIX века - пасут стада овец, помогают охотникам на охоте. На более поздних работах видим близость человека и животного, привязанность к хозяину. Как полноправные герои художественных произведений собаки и коты появляются лишь в конце XIX века. Когда художники обращают внимание на психологию городского жителя.

Валерьян Яблочкин рисовал только котов. Приехал из Санкт-Петербурга в Киев в 1870-х. Жил на даче у Николая Мурашко, с кучей домашних любимцев хозяина. Поэтому имел большой выбор пушистых натурщиков.

Выставка "Помощник, спутник, друг" продолжается в Национальном художественном музее Украины до 28 марта.