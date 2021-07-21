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четверг, 22 июля 2021 06:06

Наградили ленту об украинской гимнастке

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15 раз приезжал в Украину французский режиссер 27-летний Эли Грапп. Его фильм "Ольга" наградили за лучший сценарий в программе "Неделя критики" Каннского фестиваля. Лента украинско-французско-швейцарского производства.

15-летняя украинская гимнастка тренируется в Швейцарии. Переживает за мать-журналистку, которая освещает события на Евромайдане. Девушка должна решить: остаться в спортивном заведении или вернуться на родину, по сюжету.

Главную роль исполнила гимнастка из Луганска 20-летняя Анастасия Будяшкина, воспитанница киевского Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного.

- Должна показать уровень участницы олимпийской сборной, - говорит Алла Самойленко, 47 лет, кастинг-директор фильма. - Мы были ограничены количеством спортсменок нужного возраста, которые не принимали бы участие в отборочных соревнованиях. Анастасия выглядела моложе своего возраста и уже не готовилась к ответственным выступлениям. Поэтому нам удалось договориться с тренерами о ее привлечении в фильм.

- У персонажей нет прототипов, составлены из историй многих людей, - добавляет продюсер Максим Асадчий, 45 лет. - На идею фильма режиссера вдохновила встреча в Швейцарии с украинской скрипачкой. Она во время Евромайдана остро переживала события на родине. Некоторые черты достались Ольге и от самой исполнительницы роли - например то, что она из Луганска. А в некоторых моментах истории ее матери сможете узнать украинскую журналистку.

Драма "Ольга" в украинский прокат выйдет в феврале 2022 года.

Автор: Александра РОДЫГИНА
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