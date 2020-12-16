На войну шли в кроссовках и с отцовскими ружьями

"Книгой года Би-Би-Си" стал роман "Юпак". Автор - ветеран российско-украинской войны 35-летний Сергей Лещенко, подписывается позывным "Сайгон".

Книга вышла в издательстве "Белка".

"Юпак" - народное название мотоцикла "Иж Юпитер-5". Сельская жительница разочарована, что достался не ее мужу. Накладывает на транспортное средство проклятие. Действует на каждого, кто становится собственником. Но местные мужчины все равно хотят овладеть мотоциклом. Потому что это престиж, свидетельство успеха, шанс на любовь и лучшую жизнь, по сюжету.

Сергей Лещенко родился недалеко от Днипра в семье водителя грузовика и домохозяйки. До 2015-го жил в деревне. На Донбассе служил разведчиком. После демобилизации написал первую книгу - сборник автобиографических рассказов о войне "Грязь". "Юпак" - его дебютный роман.

- Книга о настоящем украинском селе, которого не видно из окон киевских офисов, - говорит Лещенко. - Которое тяжело работает, любит, пьет, дерется и часто едет на чужбину искать лучшей для себя доли. Со своим говором, порядками, обычаями и грехами. С жестокостью, присущей только степи. Где пацанам из небогатых семей приходится сталкиваться с нищетой, криминалом, милицейскими кабинетами и тюремными камерами. Где никто не свой, кроме своих. В существование такого села тяжело поверить, но другого у меня для вас нет.

- "Юпак" зацепил больше всего из нынешней литературы, - говорит член жюри Виталий Чепинога, 51 год. - И совсем не потому, что написан преимущественно матом и суржиком. Я сам вырос в селе. Знаю, как запивать самогон водой из колонки по дороге в клуб. Тоже мечтал о мотоцикле. Это роман о неописанном поколении начала 1990-х. У каждого тогда были какие-то собственные драмы. Развал СССР, кооперативное движение, бандитизм, рэкет. Это поколение без каких-либо ориентиров и ценностей. Но каким-то чудом именно оно почти голыми руками защитило Украину в страшные первые месяцы войны с Россией. Это те люди, которые шли на войну в кроссовках и с отцовскими ружьями.

В детской номинации победила первая книга львовянки 38-летней Ульяны Чубы "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны". Повесть напечатали в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Главные герои - кролик-француз Паштет и мишка-украинец Мед. Первый - повар, второй - гурман. Познакомились в ресторане, где Мед на заработках работает вышибалой. На мотоцикле путешествуют по миру, по сюжету.

- Это хороший пример произведения для детей, которое могут читать и смеяться взрослые, - говорит 44-летняя Светлана Пыркало, писательница, основательница премии "Книга года Би-Би-Си". - Из-за коррупции героям не дают открыть кофейню, поэтому делают это нелегальную. Там блокируют клацофоны, потому что звери втупятся в гаджеты и не смотрят друг на друга. Затем приятели оказываются в Карпатах, загрязненных пластиком. Пытаются предотвратить экологическую катастрофу. В конце концов попадают на остров, который заполонили зеленые козлы, которые хотят съесть ботанический сад. Паштет и Мед должны найти способ спасти эту землю и дать отпор оккупантам.

"Книгу года Би-Би-Си" начали 16 лет тому назад. Победители конкурса получат по тысяче фунтов стерлингов - 37,2 тыс. грн.

После книги Оксаны Забужко хочется красиво одеться, подтянуть живот

В категории "Эссеистика" лучшим признан сборник 60-летней Оксаны Забужко "Планета Полынь" издательства "Комора".

- Книга делится на три секции. Портрет женский, мужской и коллективный - украинского общества на разных стадиях его современной истории, - говорит Забужко. - Все это как конспекты к будущим биографиям знаковых для меня личностей. Которых считаю значимыми для нашего народа. Независимо от того, что будет ждать нас в будущем, они должны быть сохранены в памяти.

Среди героев сборника - режиссер Александр Довженко, литературовед и правозащитник Леонид Плющ, языковед Юрий Шевелев, художница Екатерина Билокур, литературовед и переводчик Соломия Павлычко, журналистка и путешественница София Яблонская.

- Оксана Забужко ставит высокие моральные нормы. Их нелегко исповедовать в обыденности, но надо стремиться к этому, - говорит Виталий Чепинога. - Когда читаешь "Планету Полынь", хочется красиво одеться, подтянуть живот, причесаться. У многих людей есть в гардеробе так называемые контрольные джинсы, в которые должны влезть. У Забужко - контрольная эссеистика, по которой хотя бы время от времени надо равнять свою жизнь.