Многие семьи приносили в музее награбленное

97,3 млн единиц культурных ценностей потеряла Украина во время Второй мировой. За время независимости в отечественные музеи вернули 151,5 тыс. экспонатов. Некоторые из них показывают на выставке "спецгруз" в Киевском "Мистецькому арсеналі". Длится до 19 января.

— В 2005 году был популярен лозунг "Построим украинский Лувр!". Но это невозможно. Французский Лувр или российский Эрмитаж — это имперские коллекции. Украина как страна с колониальным статусом всегда была их донором, — говорит руководитель музейного отдела Мистецького арсенала Ольга Мельник, 52 года. — В 1997 году комиссия по возвращению культурных ценностей в Украине посчитала, что в музеях Российской Федерации находится 756 наших археологических коллекций. В рамках проекта говорим о ценностях, которые оказались за пределами Украины в результате Второй мировой.

Выставка состоит из двух залов. В первом рассказываем о поиске утраченных экспонатов, во втором — показываем знаковые возвращенные произведения. Символом сложных поисков являются пустые сундуки, которые ждут своего спецгруза, и пустые рамы.

Из архива кинофотофонда документов на территории Киево-Печерской Лавры в 1943 году нацисты вывезли практически всю коллекцию негативов. Это 150 тысяч единиц. Иллюстрируют историю Украины первой трети ХХ века. Мы показываем здесь 50 отпечатков. Также есть предметы из двух коллекций. Книжной митрополита Флавиана, которая в 1915 году насчитывала около 20 тысяч томов. Немцы вернули 81 книгу. Вторая — коллекция археологических предметов из Херсонского краеведческого музея. Находилась в Берлинском музее древней истории и праистории. Это материалы раскопок еще с 1889 года. Предметы времен Триполья и Бронзового века. Некоторые брали с собой как сувениры военные. Становились семейными реликвиями. В 1990-х в Германии была благоприятная атмосфера для возвращения артефактов. Многие семьи приносили в музеи награбленное. Потомки воинов Третьего Рейха обращались к германскому правительству, чтобы вернули законным владельцам.

Уникальным стало возвращение 11 фресок ХІІ в. Михайловского Златоверхого собора из России 2001 и 2004 года.

— В 1990-х меня заинтересовало, как так случилось, что в российских музеях хранится много предметов из киевского Михайловского собора. Например, мозаику Святой воин Дмитрий Солуцкий взяли в 1938 году на выставку в Третьяковскую галерею и не вернули, — говорит руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины Сергей Кот, 61 год. — Перед уничтожением собора (1937 год. - ГПУ) советская власть позволила демонтировать самые ценные фрески и мозаики. Хранились в Софийском заповеднике. В 1943-м нацисты отступали из Киева. Вывозили культурные ценности. В Баварии их нашли американцы и передали Советскому Союзу. Но вместо Киева мозаики Михайловского собора отправились в российские Новгород и Ленинград. Мы проследили весь этот путь. Подготовили досье и требования к правительству РФ о возвращении этих предметов в Украину. Ведь вывезенные во время войны культурные ценности стороны обязаны были вернуть законным владельцам. Наше правительство год не могло решиться подать претензии к России. Неофициально мне говорили, зачем требовать, Москва же нам газ отключит. Но удалось уговорить президента Леонида Кучму, а потому — Бориса Ельцина, чтобы дал согласие создать двустороннюю экспертную комиссию по вопросам мозаик собора на территории РФ.

Российские музейщики пытались блефовать. Говорили, что это артефакты из Черниговского Елецкого монастыря и попали к ним до войны. Однако у нас были все доказательства и документы. Признали, что мы правы. Это была первая юридическая победа Украины.

Во время войны киевский Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко потерял 474 произведения европейской живописи.

— Первой ласточкой стало возвращение картины "Морское побережье вблизи Эгмонда-аан-Зее" нидерландского мастера Корнелиса Бельта, — рассказывает Елена Живкова, хранительница фондов и заместитель директора по научно-исследовательской работе Музея Ханенко.

— В 1978-ом к нам поступило письмо из центральных реставрационных мастерских в Москве. К ним попала картина из Пермской картинной галереи. На обратной стороне был текст на немецком, что произведение принадлежит коллекции Ханенко. Началась многолетняя переписка.

Еще один большой успех - возвращение в 2013 году "Аркадского пейзажа" нидерландца Корнелиса Пуленберга ХVII века. В аукционном каталоге я случайно наткнулась на эту работу. Была одним из лучших произведений нашей довоенной экспозиции. Средства на исследование, компенсацию владельцу и привоз в Украину дал благотворитель Александр Фельдман. Картину реставрировали. Поэтому немного отличалась от оригинала. Мы доказали, что она из нашей коллекции.

Также в экспозиции — картина "Семейный дом" украинского художника Сергея Васильковского из Харьковского художественного музея, рукописная грамота российского императора Петра из Национальной библиотеки им. Владимира Вернадского, столетние писанки.