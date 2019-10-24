"Кому не нравится мат, пролистайте несколько страниц"

Пять лет переводил "Кентерберийские рассказы" английского поэта XIV в. Джеффри Чосера 58-летний Максим Стриха. Два тома стихотворных и прозаических новелл классика вышли во львовском издательстве "Астролябия". Общий объем - 1072 страницы.

- Работа над переводом почти полностью совпала со временем, когда исполнял обязанности заместителя министра образования и науки (с сентября 2014-го по сентябрь 2019-го. - ГПУ), - говорит Максим Стриха. - Единственный способ спастись психологически было - это посидеть над оригиналом Чосера.

"Кентерберийские рассказы" - сборник историй, которые рассказывают друг другу паломники, идущие на богомолье к гробнице святого Томаса Бекета в городе Кентербери. Среди них представители почти всех слоев тогдашнего английского общества - рыцарь, монах, священник, врач, мореход, купец, ткачиха, повар.

- Это своеобразная энциклопедия жизни средневековой Англии, - продолжает Стриха. - Рассказы очень разнообразны. Стилистические и жанровые перепады не дают соскучиться. Есть рыцарский роман, богословский трактат, пародия на алхимию. Есть жуткий рассказ врача. В нем рыцарь отрубает голову дочери, чтобы не отдавать в рабство к судье, который захотел девушку и ложью отсудил ее у отца. Есть тексты, которые сейчас неудобно включать в полные издания на политкорректном Западе. Например, доклад игуменьи, как зловредные иудеи убивают христианского мальчика. Даже мертвый он поет гимны Деве Марии.

Итальянец Данте Алигьери в "Божественной комедии" упекает грешников в различные круги ада. А вот англичанин Чосер - наоборот. Иронический и человечный. Не берется судить, сочувствует своим персонажам, часто - негативным.

Поэт также первый в Британии пишет на народном английском, вместо престижных тогда старофранцузского и латыни. Этим показывает, как относится к своему языку.

Переводить Чосера очень сложно. Это примерно, как нам читать Летопись Самовидца (историческое произведение XVII в., написанное на староукраинском. - ГПУ). Каждую историю сопровождаю примечаниями. По объему они порой почти такие, как основной текст. К тому же в произведении безграничный стилевой диапазон - от благочестивых молений до самой грубой ругани. Впервые в переводческой практике я должен был употреблять ненормативную лексику. Чосер писал: "Я говорю так, как мои герои. Ничего не меняю. Кому не нравится, пролистайте несколько страниц".

Двухтомник "Кентерберийских рассказов" получил награду 26-го Форума издателей во Львове в номинации "Классическая иностранная литература в украинском переводе".

Стоит 500 грн.