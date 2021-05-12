Hutsul Planet выпустили альбом "Музыка гор". В записи приняли участие 200 исполнителей

Проект "Гутцул Плэнет" создан популяризировать культуру Карпат. Выпустили альбом "Музыка гор" и несколько анимационных клипов. Фото: Youtube

- Часто хожу в горы. Говорю, что по грибы. На самом деле люблю быть наедине с природой, - говорит Михаил Балух, 55 лет, основатель проекта "Гуцул Плэнет".

Выпустили альбом "Музыка гор". В записи приняли участие почти 200 исполнителей из Украины, Канады, США.

- Хотим популяризировать культуру гуцулов, - продолжает Балух. - Не только музыку, но и искусство народных мастеров - резчиков, скорняков, гончаров. Жаль, что туристам в основном предлагают дешевые сувениры и фото с шароварным гуцулом с трембитой, который и играть на ней не умеет. Проблема найти на подарок иностранцу шкатулку, картину или тарелку. Та же вышивка превращается в бизнес. Теряется качество и подлинность. Мне больно, потому что вырос на гуцульской культуре. Я из деревни Мишин Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Выступал в знаменитом в СССР Гуцульском детском ансамбле. Играл на трембите. Звали и после школы, когда учился в медучилище. Хотим показать, что гуцульская народная музыка может звучать в любом жанре - в джазе, роке, техно. Семейный ансамбль Тафийчуков исполнял партии свирелей, дуды, так называемой гуцульской волынки, рожков, трембиты, лиры. На скрипке играл Василий Попадюк из Канады. Также работали на студии в американском Лос-Анджелесе. Привлекли симфонический оркестр и два церковных хора, чтобы показать, какой масштабной и грандиозной может быть гуцульская музыка. Такое можно сделать раз в жизни. Работали более трех лет.

Большую часть вокальных партий исполняет Оксана Красивская. Сейчас в интернете проводим отбор новых певиц. Следующий альбом будет называться "Весенние думы". Будет осовремененный, рассчитанный на широкий круг слушателей. Там есть и мои тексты. Пока принципиально не касаемся политических тем, поэтому они о красоте природы.