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четверг, 10 сентября 2020 00:30

Фильм "Тайное укрытие" выиграл Национальный конкурс фестиваля "Молодость"

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Фильм &quot;Тайное укрытие&quot; выиграл Национальный конкурс фестиваля &quot;Молодость&quot;
Актриса Вероника Шостак в короткометражном фильме "Схрон" играет беременную жену командира отряда Украинской повстанческой армии. Вместе с мужем и другими бойцами скрывается в укрытии. Их окружает отряд НКВД, по сюжету. Фото: facebook.com

— Наш фильм посвящен людям, которые боролись за независимость Украины в прошлом и кто продолжает делать это сегодня, — говорит режиссер Оксана Войтенко, 31 год. Ее картина "Тайное укрытие" победила в Национальном конкурсе 49-го международного кинофестиваля "Молодость". Денежное вознаграждение - 55 тыс. грн.

Действие ленты происходит зимой 1946 года. Бойцы Украинской повстанческой армии скрываются в тайном укрытии. Среди них - Ева, беременная жена командира повстанческого отряда Ореста. Побратимы подозревают ее в измене. Возникает бунт. Тем временем укрытие окружают энкаведисты и ставят перед выбором: выдать Еву или принять неравный бой, по сюжету.

— "Тайник" — моя дипломная магистерская работа в университете имени Ивана Карпенко-Карого, — говорит Оксана Войтенко. — Нравится делать динамичное, остросюжетное историческое кино.

Почему взялись за тему Украинской повстанческой армии?

— Вместе с Анатолием Соболевским работали над сценарием почти год. Он в 2014-м добровольцем воевал в АТО. Подсказывал мне некоторые вещи с точки зрения мужской психологии и военных и тактических моментов. Сначала обращалась к историческим консультантам. Рассказала о своей идее, что женщина в тайном укрытии рожает. Ответили: "Такое редко бывало. Делайте лучше о том, что было распространено". Поняла, что ничем не помогут. Надо было самой углубиться в тему. Много читала. Прежде всего воспоминания бойцов, в частности женщин.

Рассказываем не конкретную историю, но на основе реальных событий освободительной борьбы. Подобный случай, о котором узнала, произошел в 1946 году в Ивано-Франковской области. Проводник ОУН Карпатского края Ярослав Мельник скрывался в тайном укрытии с женой и младенцем. Их окружили и закончилось все трагически. Он застрелил жену, ребенка и себя.

Почему выбрали именно это время действия?

— 1946-й — это сложный период. Советская армия уже не была сосредоточена на войне с нацистами. До тех пор бывали случаи, когда уповцы вместе с коммунистическими партизанами разрабатывали операции против фашистов. А как только закончилась Вторая мировая, советы направили все силы на борьбу с Украинской повстанческой армией. Эти настроения отражены в ленте. Некоторые ребята уже не верят в то, за что борются.

Где снимали фильм?

— Тайник мы построили в заброшенном помещении на киностудии имени Довженко. Там было очень холодно, но все равно это была большая помощь, потому что аренда павильона — бешеные деньги. Также имели две натурные локации на Киевщине — Звинковое и Лебедевка. Пытались найти холмы, которые хоть немного по рельефу напоминали Западную Украину.

Что больше всего поразило во время работы над лентой?

- В каких страшных условиях боролась Украинская повстанческая армия. Как высидеть с несколькими людьми в одной комнате четыре на четыре метра три месяца зимы под землей? Вши, голод, холод. Как сильно надо было верить в свое государство и в себя, чтобы через это пройти. Об этом почти никто не знает. У нас сложился красивый миф об УПА. А если подумать: что человек ел, а как в туалет ходил? То начинаешь понимать, как много эти люди отдали.

Вы проводили параллели с нынешней войной?

— Очевидна — противостояние российской агрессии. Также хотела этим фильмом подчеркнуть, что Украинская повстанческая армия - это не какая-то далекая и давняя история.

Кино заканчивается тремя титрами. Первый - о том, что уповцы вели вооруженную борьбу с советскими войсками до 1968 года. Второй факт -последняя казнь уповца состоялась в 1989-м. И третий - последний живой командир Украинской повстанческой армии вышел из тайного укрытия в 1991 году. Это был Илько Оберишин.

Сложно ли молодому режиссеру находить финансирование?

- Если имеешь хороший сценарий, какой-то опыт и хоть немножко способность общаться, то деньги можно найти. Хотя сейчас везде сложно — коронавирус, экономический кризис, некомпетентная власть.

Кинофестиваль "Молодость" проходил в столице 22-30 августа. Премьеры прошли в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов. Показали 262 полнометражных и короткометражных фильма. В частности 67 - украинских.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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