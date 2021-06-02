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четверг, 03 июня 2021 05:45

Для работы нужны интим и одиночество

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- При Советском Союзе Украина была наиболее контролированной в искусстве. Не дай Бог, чтобы сочетание синего и желтого было даже в поздравительных открытках, - говорит художник Анатолий Криволап, 74 года. Его картины участвуют в выставке "Большая семерка". Он - единственный из живых участников проекта. В Музее истории Киева Криволап показывает работы, которые никогда не выставлялись.

С кем среди других шести художников видите наибольшее родство?

- Если я видел бы родство, не был бы в этой компании. Тот, кто родственный, всегда будет в тени того, к кому он присоединяется. Здесь представлены мои экспериментальные работы.

Художник совершенствуется все время, начиная с обучения. И на каждом этапе есть образец, благодаря которому он поднимает мастерство и видение. Поэтому их целый ряд. Дали и Пикассо тоже начинали со школы. Сначала это одни ориентиры, далее - другие. Все время оно меняется, пока не приходишь к себе. Затем тебе уже никто не нужен.

Вы уже пришли к себе?

- Да. Мне нравится раскодировать работы других художников. Но, чтобы прийти от полотен к росписи церкви, нужна другая практика и опыт.

Какая это была картина, когда поняли, что пришли к себе?

- У меня был перелом в конце 1980-х. Это был пейзаж. Красная земля, синее вечернее небо и почти абстрактное дерево, которое вливается в это синее. Самое интересное, когда Татьяна Яблонская как-то пришла ко мне, а я выставил ту работу среди классических полотен. Она указала на нее: "Это вы". Был поражен.

Представили новую работу "Миниконь". Эти животные часто фигурируют на ваших картинах. Что символизируют?

- Сделал серию коней, которые были по временам года, от восхода до заката солнца и ночью. Один висел возле золотого пейзажа. Это увидел коллекционер Игорь Воронов и попросил нарисовать золотого коня. Удивился, почему мне это самому не пришло в голову. Сделал такую ​​картину, и подарил ему в знак благодарности.

Конь - это образ чего-то загадочного, которое не поддается расшифровке, лично для меня. Эта картина - это своего рода идеализация коня, как икона.

В мире есть бренд "русский авангард", но там половина украинских художников.

- Казимир Малевич когда-то сделал выставку в Киевской картинной галерее и говорил: "Купите что-нибудь, чтобы в Украине осталась моя работа". Никто ничего не приобрел. Поэтому в Украине остался лишь один автопортрет Малевича. Всегда империя притягивала в свою столицу художников для своего роста. Это закономерный процесс. У некоторых художников, как Михаил Бойчук, была ностальгия, он остался. Георгий Нарбут вернулся из Санкт-Петербурга в 1917-ом. Николай Гоголь в России, потому что его выбросили из Киева. Он был национально настроен, хотел преподавать в университете, но его не взяли. Александр Архипенко тоже уехал. То, что он рожден в Украине, уже много значит. Этого достаточно. Возьмем французское искусство, Ван Гог голландец, Пикассо испанец, Сислей англичанин. Всегда есть города, к которым тянутся, потому что дают возможность для творческой реализации. Как в свое время Париж, потом Лондон. Был Нью-Йорк, но стал больше коммерческим центром.

А Киев есть на этой карте?

- Надо смотреть в историческом разрезе. Украину вообще никто не знал раньше, мы только закладываем фундаменты. Многие современные художники попали в Центр Помпиду в Париже. Ивану Марчуку открывают музей в Киеве. Хорошо, что выставка "Большая семерка" сделали. Чтобы это в мире воспринималось на равных, нужно время и качественные художники. 30 лет независимости - это ничто. То, что мы поставили заслон от соцреализма, серьезный шаг.

Какие новые украинские художники вам интересны?

- Не хожу по выставкам, самому необходимо работать, а для этого нужен интим и одиночество. Сейчас все мои мысли связаны с росписью церкви в селе Липовка возле Макарова Киевской области. Здесь представлены фотографии этих росписей.

Автор: Ольга БОГАЧЕВСКАЯ
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