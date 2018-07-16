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вторник, 17 июля 2018 07:20

Бедность творит более сильные связи между людьми, чем богатство

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— Фотографирую руины украинских церквей в Польше и польских костелов в Украине. Хочу показать общность нашего прошлого, — говорит польский фотограф Петр Дурак, 32 года. Его прадед был лемком из польского местечка Мшана-Дольна.

— В 2009 году посетил Чернобыль, сделал фоторепортаж. Снимаю места в нашей части Европы, связанные с трагедиями и войнами, — продолжает Петр.

— Живя в Жешуве на Подкарпатье (Подкарпатское воеводство на востоке Польши, граничит с Закарпатской и Львовской областями Украины. — ГПУ), не мог не видеть следы общей польско-украинской истории в многочисленных заброшенных кладбищах и церквях. Не все они имели счастье быть ухоженными. Много украинских религиозных объектов во времена социалистической Польши превратили в склады, которые со временем стали ненужными. Украинцев на этих землях почти не осталось после операции "Висла" (принудительная депортация украинцев из восточной Польши на северный запад земель, которые до 1945 года принадлежали Германии. — ГПУ) и обмена населением между ПНР и УССР (в 1944–1946 годах из восточной Польши в западную Украину выселили 500 тыс. украинцев, а из Украины в Польшу — 800 тыс. поляков. — ГПУ).

Нашел 78 украинских святынь в восточной Польше. Назвал такие в своей книжке "изгнанными", поскольку людей оттуда выгнали.

Какие выводы сделали для себя?

— Во-первых, возможно, я — из последнего поколения, которое видит эти святыни в состоянии, в котором они были последние десятилетия. Благодаря деньгам из Европейского Союза часть из них ремонтируют, перестраивают. Другие разбирают, потому что опасны, могут обвалиться. Во-вторых, хотел на снимках показать красоту тех мест. Схватить частицу Бога, в них сохраненную. В-третьих, расширяю проект на разрушенные польские костелы в Западной Украине. Нашел таких больше 130. Хотел этим создать мостик дружбы, который объединил бы поляков и украинцев.

Как давно длится проект?

— Уже восемь лет. По-видимому, еще два года будет. Не знаю, сколько займет времени, потому что к некоторым церквам нужно возвращаться по несколько раз. Мои работы — не только документ, но и художественная фотография. Поэтому следует принимать во внимание погоду, свет, время дня и года.

Уже провел десять выставок в Польше и несколько в Украине — в Червонограде и Винниках подо Львовом. Последнюю — в Верховной Раде. Показал в украинском парламенте два альбома из серии "Изгнанные святыни".

Кто финансирует вашу работу?

— До недавнего времени странствовал и издавал книжки за свои средства. С этого года получил стипендию министерства культуры и национального наследия Польши.

После моих выставок начали ремонтировать часть святынь. В Украине с этим тяжелее. Но знаю, что здесь действуют польские общества и фонды, которые хотят отреставрировать некоторые старинные костелы.

Однако возникает другой вопрос — что с ними делать дальше? Кто будет ходить молиться в возобновленный храм? В Польше отремонтированные греко-католические церкви заново приходят в упадок.

Какие ситуации во время путешествий Украиной запомнились больше всего?

— Был случай, что меня хотели побить, но смог убежать. Однажды на меня набросился мужчина с собакой. Махал железной трубой, потому что я вошел на его территорию.

Чаще всего в Украине встречаю людей приятных. Иногда давали поесть или пускали переночевать. Когда раз загруз автомобилем в болоте, помогли выбраться. И не хотели за это никаких денег. Очень люблю Украину и украинцев, которых считаю братьями.

Что изменилось в ваших представлениях от первых визитов?

— К сожалению, вижу огромную цивилизационную пропасть между нашими странами. Прежде всего, замечаешь ее по качеству дорог после пересечения границы. Также по состоянию частных домов и хозяйств в селах. В Польше благодаря ЕС и западным фондам за последние 28 лет удалось много сделать. Немного догнать Западную Европу.

Мы тоже еще имеем проблемы, значительно отличаемся от немцев или французов. Не люблю слепого восхищения Западом, которое имеет часть поляков. Раздражает избыток рекламы, заторы в городах. В Украине чувствую, что люди больше связаны с землей — поэтому несколько спокойнее. Бедность творит более сильные связи между людьми. Богатство провоцирует зависть и слепую погоню за потреблением. Поэтому украинцы кажутся мне более искренними, хотя имеют меньше.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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