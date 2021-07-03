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понедельник, 12 июля 2021 02:28

Жареные и витые: что оригинального приготовить из огурца

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Огурцы годятся не только в овощную нарезку. Из них можно сделать легкие и оригинальных блюда с минимальной термической обработкой. На приготовление каждого уйдет не более 5-10 мин.

Например, рулеты из огурцов легко готовить и они могут стать главным украшением стола. Не менее оригинальный вкус и в жареных огурцов по-китайски.

Рулетики из огурцов

Автор: mandarynka.com.ua
  Рулетики с огурцов
Рулетики с огурцов

Ингредиенты:

2 больших огурца

300 г мягкого сыра

100 г крабовых палочек

Приготовление:

Для начинки мелко нарезать крабовые палочки, сыр и зелень. Огурцы тонко нарезать овощерезкой на продольные слайсы. Положить на каждый слайс начинку и завернуть.

Огурцы хорошо сочетаются с сыром, красной рыбой и копченой курицей. В качестве начинки можно использовать также творожный сыр с зеленью, сыр с красной рыбой, морепродукты с рисом или копченую куриную грудку с луком и майонезом.

Овощные роллы

Автор: edinstvennaya.ua
  овощные роллы
овощные роллы

Ингредиенты:

3 средних огурца

200 г редиса

2 морковки

зелень

Приготовление:

Огурцы тонко нарезать овощерезкой на слайсы. Морковь, редис, зелень и третий огурец нарезать брусочками.

Взять по 4 брусочки каждого овоща и несколько листьев зелени. Завернуть их в огуречные слайсы, закрепить зубочисткой и сбрызнуть лимонным соком.

Жареные огурцы

Автор: poradu.pp.ua
  жареные огурцы
жареные огурцы

Ингредиенты:

3 огурца

1 ст. л. соевого соуса

0,5 ст. л. уксуса

1 ст. л. меда

2 зубца чеснока

1 ч. л. красного перца

соль и кунжут

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Приготовление:

Огурцы очистить от кожицы, разрезать вдоль и выбрать семена ложкой. Нарезать небольшими ломтиками под углом.

Обжарить ломтики огурца на сковороде в течение 1 мин. на большом огне.

Чеснок нарезать пластинками, добавить к огурцам вместе с медом, уксусом, соевым соусом и перцем. Посолить и жарить еще 3 мин. на среднем огне.

При подаче посыпать кунжутом.

Стручковая фасоль может быть вкуснее молодого картофеля. Все зависит от способа приготовления. Это один из самых полезных видов бобов, потому что не накапливает вредные вещества, как другие овощи. Содержит много полезных витаминов и является диетическим продуктом. Блюда готовятся легко и быстро.

edinstvennaya.ua
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Дата
12
июля

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

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