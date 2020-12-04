Вкусно и полезно: раскрыли топ-3 популярных салата из капусты

Салат из свежей капусты - идеальный вариант для тех, кто любит поесть вкусно и полезно. Кроме этого блюдо низкокалорийное и не требует много времени на приготовление. Достаточно 10 минут и готово. Сочетать можно с различными овощами: перцем, помидорами, огурцами, а также другими.
"Коул Слоу"
Ингредиенты:
белокочанная капуста - 500 г
сладкий лук - 1 шт.
болгарский перец - 1 шт.
морковь - 1 шт.
кисло-сладкое яблоко - 1 шт.
специи - по вкусу
петрушка - 4-5 веточек
сметана - 2 ст.л.
горчица с зернами - 1 ч.л.
лимонный сок - 1 ст.л.
Приготовление:
Измельченную капусту приправить перцем, солью и сахаром. Немного помять руками. Морковь натереть на крупной терке, сладкий перец и яблоко нарезать соломкой, лук - полукольцами, смешать с капустой. Для заправки соединить сметану, лимонный сок и горчицу. Заправить салат, хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут. Перед подачей украсить петрушкой.
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Салат из капусты с перцем
Ингредиенты:
белокочанная капуста - 300 г
болгарский перец - 1 шт.
луковица - 1 шт.
укроп - по вкусу
помидоры - 1-2 шт.
соль, сахар - щепотка
семена подсолнечника - 2 ч.л.
оливковое масло - 2 ст.л.
лимонный сок - по вкусу
Приготовление:
Капусту нашинковать, приправить специями, помять. Болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры - кусочками. Лук измельчить тонкими полукольцами, сбрызнуть соком лимона и дать постоять 5 минут. Смешать капусту с перцем, помидорами, репчатым луком и измельченной зеленью. Добавить лимонный сок и заправить оливковым маслом. Посыпать готовый салат семенами.
Салат из капусты с кукурузой
Ингредиенты:
белокочанная капуста - 300 г
консервированная кукуруза - 1 банка
огурец - 1 шт.
яблочный уксус - 2 ст.л.
растительное масло - 3 ст.л.
зеленый лук - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление:
Капусту нашинковать. Добавить уксус и соль. Размять руками и оставить на 10-15 минут. Добавить огурец, нарезанный соломкой, кукурузу и масло, перемешать. Дать немного настояться. Подавать к столу, посыпав измельченным зеленым луком.
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