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понедельник, 07 декабря 2020 02:28

Вкусно и полезно: раскрыли топ-3 популярных салата из капусты

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Салат из свежей капусты - идеальный вариант для тех, кто любит поесть вкусно и полезно. Кроме этого блюдо низкокалорийное и не требует много времени на приготовление. Достаточно 10 минут и готово. Сочетать можно с различными овощами: перцем, помидорами, огурцами, а также другими.

"Коул Слоу"

Автор: passion.ru
  Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.
Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.

Ингредиенты:

белокочанная капуста - 500 г

сладкий лук - 1 шт.

болгарский перец - 1 шт.

морковь - 1 шт.

кисло-сладкое яблоко - 1 шт.

специи - по вкусу

петрушка - 4-5 веточек

сметана - 2 ст.л.

горчица с зернами - 1 ч.л.

лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление:

Измельченную капусту приправить перцем, солью и сахаром. Немного помять руками. Морковь натереть на крупной терке, сладкий перец и яблоко нарезать соломкой, лук - полукольцами, смешать с капустой. Для заправки соединить сметану, лимонный сок и горчицу. Заправить салат, хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут. Перед подачей украсить петрушкой.

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Салат из капусты с перцем

Автор: 1000.menu
  Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.
Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.

Ингредиенты:

белокочанная капуста - 300 г

болгарский перец - 1 шт.

луковица - 1 шт.

укроп - по вкусу

помидоры - 1-2 шт.

соль, сахар - щепотка

семена подсолнечника - 2 ч.л.

оливковое масло - 2 ст.л.

лимонный сок - по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинковать, приправить специями, помять. Болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры - кусочками. Лук измельчить тонкими полукольцами, сбрызнуть соком лимона и дать постоять 5 минут. Смешать капусту с перцем, помидорами, репчатым луком и измельченной зеленью. Добавить лимонный сок и заправить оливковым маслом. Посыпать готовый салат семенами.

Салат из капусты с кукурузой

Автор: vilkin.pro
  Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.
Салаты из капусты можно подавать с уксусом, соевым соусом и лимонным соком.

Ингредиенты:

белокочанная капуста - 300 г

консервированная кукуруза - 1 банка

огурец - 1 шт.

яблочный уксус - 2 ст.л.

растительное масло - 3 ст.л.

зеленый лук - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинковать. Добавить уксус и соль. Размять руками и оставить на 10-15 минут. Добавить огурец, нарезанный соломкой, кукурузу и масло, перемешать. Дать немного настояться. Подавать к столу, посыпав измельченным зеленым луком.

Синий чай - новый кулинарный тренд под названием анчани. Он согревает и помогает держать стройной фигуре. Его изобрели в Таиланде из сушеных цветов клитории тройничной. Ее бутоны собирают на рассвете, пока не успели раскрыться. Ужина вручную докручивают.

segodnya.ua
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