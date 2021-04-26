Творожная пасха от Тины Кароль: простой рецепт с орехами

Певица Тина Кароль поделилась рецептом любимого кулича. Его научилась делать в своей матери. Рецепт прост и не требует запекания. Пасха творожная, поэтому достаточно созревания в холодильнике.
Нежную текстуру разбавляют ароматные орехи и сухофрукты.
Ингредиенты:
1 кг творога
1 стакан сливок 10%
5 яиц
2 стакана сахара
1 пачка сливочного масла
по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов
1 пакетик ванильного сахара
цедра 1 лимона
Приготовление:
Отделить желтки от белков и взбить. Добавить сливки и довести до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая.
Пока масса охлаждается, обжарить орехи. Изюм вымыть и высушить. Натереть цедру одного лимона.
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В холодную массу положить сыр, сливочное масло и растереть. Затем добавить изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар.
Смесь выложить в форму для пасхи на двух слоях влажной марли. Поставить в холодильник под гнет на 12 ч.
Готовую пасху украсить цукатами, глазурью, посыпками.
Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт пасхи без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении.
"Я всегда немного опасалась дрожжевого теста. У нас в семье с ним больше заботится мой муж Виталий. Поэтому я попыталась испечь кулич без дрожжей. Она сладкая, рыхлая. Напоминает праздничный кекс", - рассказала Ольга Сумская.
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