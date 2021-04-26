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понедельник, 26 апреля 2021 17:36

Творожная пасха от Тины Кароль: простой рецепт с орехами

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Певица Тина Кароль поделилась рецептом любимого кулича. Его научилась делать в своей матери. Рецепт прост и не требует запекания. Пасха творожная, поэтому достаточно созревания в холодильнике.

Нежную текстуру разбавляют ароматные орехи и сухофрукты.

Автор: bhub.com.ua
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Ингредиенты:

1 кг творога

1 стакан сливок 10%

5 яиц

2 стакана сахара

1 пачка сливочного масла

по 100 г изюма, грецких орехов, цукатов

1 пакетик ванильного сахара

цедра 1 лимона

Приготовление:

Отделить желтки от белков и взбить. Добавить сливки и довести до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая.

Пока масса охлаждается, обжарить орехи. Изюм вымыть и высушить. Натереть цедру одного лимона.

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В холодную массу положить сыр, сливочное масло и растереть. Затем добавить изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар.

Смесь выложить в форму для пасхи на двух слоях влажной марли. Поставить в холодильник под гнет на 12 ч.

Готовую пасху украсить цукатами, глазурью, посыпками.

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт пасхи без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении.

"Я всегда немного опасалась дрожжевого теста. У нас в семье с ним больше заботится мой муж Виталий. Поэтому я попыталась испечь кулич без дрожжей. Она сладкая, рыхлая. Напоминает праздничный кекс", - рассказала Ольга Сумская.

foodandmood.com.ua
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