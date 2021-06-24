Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией

Холодные супы на пике славы, особенно в жаркое время года. Они полезны, освежающи и низкокалорийны. Основа таких блюд - овощи. Иногда добавляют ветчину или мясо птицы. Посыпают зеленью и украшают свежими овощами.

Гаспачо

Автор: Ponyo Sakana: Pexels Холодный суп украшают по вкусу.

Ингредиенты:

помидоры - 6 шт.

томатный сок - 1 ст.

огурец свежий - 2 шт.

стебель сельдерея - 2 шт.

перец горький - 1 шт.

соль, сахар - по вкусу

уксус бальзамический - 1 ст. л.

базилик свежий или петрушка - 4 веточки

сухари из белого хлеба (измельченные) - 4 ст. л.

Приготовление:

Бланшированные помидоры и огурец очистить от кожуры. Все овощи измельчить в блендере до однородности. Добавить томатный сок и специи. Разлитый по тарелкам суп украсить веточкой базилика. Перед подачей посыпать гаспачо измельченными сухарями.

Холодный борщ

Автор: kulinarenok.ru

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Ингредиенты:

свекла - 3 шт.

картофель - 2 шт.

огурец - 1 шт.

зеленый лук - по вкусу

яйца - 3 шт.

укроп - 1 пучок

вода - 1 л.

соль, сахар - по вкусу

лимонная кислота - щепотка

Приготовление:

Две свеклы отварить, одну - запечь в духовке, пока не станет мягкой. Очистить и нарезать соломкой, отварной картофель и яйца - кубиком. Измельчить всю зелень и смешать со свеклой. Залить холодной водой. Настоять минимум 1 ч. Добавить специи и лимонную кислоту. Перед подачей посыпать измельченным укропом и добавить сметану по вкусу.

Окрошка на кефире

Автор: vpuzo.com Перед подачей блюдо посыпают измельченным укропом.

Ингредиенты:

яйца - 5 шт.

картофель - 3 шт.

морковь - 1 шт.

зеленый лук - 1 пучок

укроп - 1 пучок

ветчина - 200 г

огурец - 4 шт.

редис - 6 шт.

200 г ветчины

кефир 1% - 1,5 л

специи - по вкусу

Приготовление:

Охладить отваренные яйца. Отделить белки от желтков. Картофель и морковь отварить, очистить и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп измельчить. Лук растереть с желтками и щепоткой соли. Ветчину нарезать кубиками, огурцы - небольшими ломтиками, редис соломкой. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редиской. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холодильник на 15 мин. Перед подачей посыпать измельченным укропом.

Если считаете, что на природе готовят исключительно овощной, рыбный или мясной шашлык - ошибаетесь. Есть и немало ценителей ухи. Жидкое блюдо готовят из рыбы и овощей. Пикантности вкусу добавляют различные специи.