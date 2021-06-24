Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией

Холодные супы на пике славы, особенно в жаркое время года. Они полезны, освежающи и низкокалорийны. Основа таких блюд - овощи. Иногда добавляют ветчину или мясо птицы. Посыпают зеленью и украшают свежими овощами.
Гаспачо
Ингредиенты:
помидоры - 6 шт.
томатный сок - 1 ст.
огурец свежий - 2 шт.
стебель сельдерея - 2 шт.
перец горький - 1 шт.
соль, сахар - по вкусу
уксус бальзамический - 1 ст. л.
базилик свежий или петрушка - 4 веточки
сухари из белого хлеба (измельченные) - 4 ст. л.
Приготовление:
Бланшированные помидоры и огурец очистить от кожуры. Все овощи измельчить в блендере до однородности. Добавить томатный сок и специи. Разлитый по тарелкам суп украсить веточкой базилика. Перед подачей посыпать гаспачо измельченными сухарями.
Холодный борщ
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Ингредиенты:
свекла - 3 шт.
картофель - 2 шт.
огурец - 1 шт.
зеленый лук - по вкусу
яйца - 3 шт.
укроп - 1 пучок
вода - 1 л.
соль, сахар - по вкусу
лимонная кислота - щепотка
Приготовление:
Две свеклы отварить, одну - запечь в духовке, пока не станет мягкой. Очистить и нарезать соломкой, отварной картофель и яйца - кубиком. Измельчить всю зелень и смешать со свеклой. Залить холодной водой. Настоять минимум 1 ч. Добавить специи и лимонную кислоту. Перед подачей посыпать измельченным укропом и добавить сметану по вкусу.
Окрошка на кефире
Ингредиенты:
яйца - 5 шт.
картофель - 3 шт.
морковь - 1 шт.
зеленый лук - 1 пучок
укроп - 1 пучок
ветчина - 200 г
огурец - 4 шт.
редис - 6 шт.
200 г ветчины
кефир 1% - 1,5 л
специи - по вкусу
Приготовление:
Охладить отваренные яйца. Отделить белки от желтков. Картофель и морковь отварить, очистить и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп измельчить. Лук растереть с желтками и щепоткой соли. Ветчину нарезать кубиками, огурцы - небольшими ломтиками, редис соломкой. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редиской. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холодильник на 15 мин. Перед подачей посыпать измельченным укропом.
Если считаете, что на природе готовят исключительно овощной, рыбный или мясной шашлык - ошибаетесь. Есть и немало ценителей ухи. Жидкое блюдо готовят из рыбы и овощей. Пикантности вкусу добавляют различные специи.
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