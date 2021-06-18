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Как сварить вкусную уху на костре: секреты приготовления

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Как сварить вкусную уху на костре: секреты приготовления
Важно не переварить рыбу. Фото: vilkin.pro

Если считаете, что на природе готовят исключительно овощной, рыбный или мясной шашлык - ошибаетесь. Есть и немало ценителей ухи. Жидкое блюдо готовят из рыбы и овощей. Пикантности вкусу добавляют различные специи. Несмотря на простой рецепт, оно удается не каждому. Все потому, что не знают всех секретов приготовления. С этими лайфхаками уха получится невероятной по вкусу.

Лайфхаки

- Если для блюда используете замороженную рыбу, перед приготовлением ее нужно разморозить.

- Прозрачность бульона зависит от пенки, которую постоянно надо снимать. Чтобы ее было как можно меньше, перед приготовлением рыбу обдают кипятком.

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- Во время варки суп перемешивают лишь несколько раз. Чем чаще это делать, тем больше ломается рыба

- Важно не переварить рыбу. Она не должна развалиться.

- После того, как уха готова, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце и дать постоять минут 15-20. Тогда она станет насыщенной по вкусу.

Уха на костре в котле

Ингредиенты:

вода - 5 л

свежая рыба - 2 кг

морковь - 3 шт.

лук - 2 шт.

картофель - 4 шт.

соль, черный перец - по вкусу

лавровый лист, укроп, петрушка - по вкусу

Приготовление:

Добавить в кипяток черный душистый перец, лавровый лист. Запеченную на костре морковь и лук нарезать крупными кусками. Картофель измельчить крупными кусками. Переложить овощи в бульон. Очищенную и крупно нарезанную рыбу заложить в кипяток. Варить в течение 30 мин. За 5 минут до готовности добавить мелко рубленную зелень, соль. Влить стакан водки - она ​​слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. В конце буквально на секунду погрузить в уху полено, взятое из костра. Оно придаст приятный запах дыма. Овощи можно вынуть из супа, нарезав для подачи на более мелкие куски, или же оставить как были. Готовую уху завернуть на 20 минут в ткань, чтобы настоялась. Подавать с черным хлебом.

Холодный борщ - освежающее блюдо, которое особенно популярное летом. Непревзойденным на вкус получается с добавлением молодой свеклы. Если такой нет, можно взять и прошлогоднюю.

lifestyle.segodnya.ua
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