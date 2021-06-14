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понедельник, 14 июня 2021 14:30

На приготовление уходит 5 мин: Клопотенко раскрыл рецепт холодного борща

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Холодный борщ - освежающее блюдо, особенно популярно летом. Непревзойденным на вкус получается с добавлением молодой свеклы. Если такой нет, можно взять и прошлогоднюю.

Автор: klopotenko.com
  Время приготовления 5 минут.
Время приготовления 5 минут.

Секретами приготовления холодного борща в youtube поделился кулинар Евгений Клопотенко.

"В блюдо я добавил свекольный фреш и летний квас, отварной картофель, запеченную свеклу и щавель с мангольдом (небольшие ростки свеклы). Этот холодный борщ из свеклы потребует от минимум усилий, а взамен вы получите невероятное блюдо с насыщенным вкусом", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

свекла - 4 шт.

хлебный квас - 1 ст.

щавель - 1 пучок

картофель - 1 шт.

горчица - 1 ст. л.

микс салатов - 80 г

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Очищенную свеклу нарезать произвольными кусками и выжать сок. Соединить полученный фреш с квасом и солью. Нарезать кубиком запеченную свеклу. То же самое сделать с отварным в мундире картофелем. Смешать овощи в отдельной миске. Нарезать крупно салат и щавель без стеблей и добавить к овощам. Приправить специями по вкусу. В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, выложить по ложке сладкой горчицы. Добавить овощи, зелень и залить смесью свекольного фреша и кваса.

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Капустняк - известное украинское блюдо, которое с давних времен подавали на многие праздники, в том числе и свадьбы. Главным ингредиентом этого блюда является квашеная капуста. Благодаря которой суп получается с кислинкой и особым ароматом.

Автор: Влада Москвитис
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