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пятница, 04 сентября 2020 16:53

Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта
10

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Блюда из арбуза: как подать необычный торт
Фото: idei-dekoru.com
Блюда из арбуза: как подать необычный торт
Блюда из арбуза: как подать необычный торт
Блюда из арбуза: как подать необычный торт
Блюда из арбуза: как подать необычный торт

Не все торты стоит печь. Речь не о желейные. Вкусный и аппетитный торт можно сделать из арбуза. Снять с этой ягоды кожицу и порезать на несколько слоев. Украсить ягодами и кремом и подать к столу.

Для более праздничного варианта еще пригодятся и миндальные лепестки.

Ингредиенты:

Арбуз 1 (сорт без косточек)

сливки 300

Сахарная пудра 2 ст. л.

Орехи, фрукты для украшения

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Приготовление:

Срезать у арбуза обе верхушки и снять кожицу.

Для крема взбить сливки до густой пены и добавить сахарную пудру. Вместо крема можно использовать мороженое, но мороженое очень быстро растает и тогда нельзя оставлять торт на столе надолго.

Покрывать арбуз толстым слоем крема, подсушив стороны арбуза бумажным полотенцем.

Украсить бока торта миндальными лепестками или целыми орехами. Верх - ягодами или кусочками фруктов.

Поставить торт на 20 минут в холодильник перед подачей на стол.

Правила подачи кофе, чай, какао или глинтвейна многие знают. А вот с холодными напитками в жару остается немало вопросов.

Они обязательно должны быть со льдом и налитые в холодные бокалы или стаканы. Для элегантности можно украсить края фруктами и листьями мяты.

idei-dekoru.com
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