Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта

Не все торты стоит печь. Речь не о желейные. Вкусный и аппетитный торт можно сделать из арбуза. Снять с этой ягоды кожицу и порезать на несколько слоев. Украсить ягодами и кремом и подать к столу.
Для более праздничного варианта еще пригодятся и миндальные лепестки.
Ингредиенты:
Арбуз 1 (сорт без косточек)
сливки 300
Сахарная пудра 2 ст. л.
Орехи, фрукты для украшения
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Приготовление:
Срезать у арбуза обе верхушки и снять кожицу.
Для крема взбить сливки до густой пены и добавить сахарную пудру. Вместо крема можно использовать мороженое, но мороженое очень быстро растает и тогда нельзя оставлять торт на столе надолго.
Покрывать арбуз толстым слоем крема, подсушив стороны арбуза бумажным полотенцем.
Украсить бока торта миндальными лепестками или целыми орехами. Верх - ягодами или кусочками фруктов.
Поставить торт на 20 минут в холодильник перед подачей на стол.
Правила подачи кофе, чай, какао или глинтвейна многие знают. А вот с холодными напитками в жару остается немало вопросов.
Они обязательно должны быть со льдом и налитые в холодные бокалы или стаканы. Для элегантности можно украсить края фруктами и листьями мяты.
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