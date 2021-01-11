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суббота, 16 января 2021 02:29

Топ-15 самых интересных дизайнов известного заведения быстрого питания
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Собрали оригинальные дизайны известного заведения быстрого питания.
Фото: nonstandardmcd
Собрали оригинальные дизайны известного заведения быстрого питания.
Собрали оригинальные дизайны известного заведения быстрого питания.
Собрали оригинальные дизайны известного заведения быстрого питания.
Собрали оригинальные дизайны известного заведения быстрого питания.

В мире нет никого, кто бы не знал, что такое фаст-фуд - одни любят его, другие ненавидят, но известные бренды запечатленные в нашем мозгу. Некоторые сети быстрого питания работают только на местном уровне, но есть те, которые распространены по всему миру. McDonald's - это одна из немногих марок, которую узнают даже те, кто никогда не пробовал фаст-фуд.

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С такой популярностью приходит разнообразие. Рестораны сети можно найти среди оживленных городов и в отдаленных местах, с захватывающими проектами и впечатляющими архитектурными решениями. Один пользователь Twitter решил собрать фотографии этих уникальных ресторанов и опубликовать на своей странице в одной из социальных сетей. Самые интересные собраны в нашей фотогалерее.

Казахское рекламное агентство Kombinat в коллаборации с баром Le Janbyr создали пиво со вкусом салата оливье.

boredpanda.com
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