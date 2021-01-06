В Казахстане сварили пиво со вкусом оливье

Казахское рекламное агентство Kombinat в коллаборации с баром Le Janbyr создали пиво со вкусом салата оливье.
Подробностями поделилось издание СОСТАВ.
Пивовар Шынгыс Кунанбаев добавил в процессе пивоварения огурцы, горох, морковь, лактозу и другие традиционные ингредиенты, необходимые для брожения.
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По словам работников бара, при дегустации напитка ощущается аромат маринованных огурцов, а на вкус - жидкое оливье.
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Казахське рекламне агенство Kombinat у колаборації з баром Le Janbyr створили пиво зі смаком салату олів'є.
Подробицями поділилось видання СОСТАВ.
Пивовар Шингис Кунанбаєв додав у процесі пивоваріння огірки, горох, моркву, лактозу та інші традиційні інгрідієнти, які потрібні для бродіння.
За словами працівників бару, при дегустації напою відчувається аромат маринованих огірків, а на смак – рідке олів'є.
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