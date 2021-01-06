В Казахстане сварили пиво со вкусом оливье

Создали пиво со вкусом оливье. Фото: sostav.ua

Казахское рекламное агентство Kombinat в коллаборации с баром Le Janbyr создали пиво со вкусом салата оливье.

Подробностями поделилось издание СОСТАВ.

Пивовар Шынгыс Кунанбаев добавил в процессе пивоварения огурцы, горох, морковь, лактозу и другие традиционные ингредиенты, необходимые для брожения.

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По словам работников бара, при дегустации напитка ощущается аромат маринованных огурцов, а на вкус - жидкое оливье.

Некоторые даже уловили нотки докторской колбасы, моркови и картофеля.

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Казахське рекламне агенство Kombinat у колаборації з баром Le Janbyr створили пиво зі смаком салату олів'є.

Подробицями поділилось видання СОСТАВ.

Пивовар Шингис Кунанбаєв додав у процесі пивоваріння огірки, горох, моркву, лактозу та інші традиційні інгрідієнти, які потрібні для бродіння.

За словами працівників бару, при дегустації напою відчувається аромат маринованих огірків, а на смак – рідке олів'є.

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