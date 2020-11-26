Телеведущая поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески

Салат из свеклы по карману каждому. Кроме этого продукт хорошо сочетается с другими ингредиентами, поэтому экспериментировать с наполнением блюда можно сколько угодно. Одним из любимых рецептов зимнего салата, который можно приготовить на скорую руку поделились телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар.
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"Салат со свеклой по-гречески - это витаминная бомба. Делаю его часто как самостоятельное блюдо. Здесь калорий достаточно, чтобы забыть о чувстве голода, но все они быстро усваиваются и не остаются там, где не надо. Приятного аппетита!" - отметила Марина Кухар.
Ингредиенты:
руккола - пучок
свекла - 2 шт.
фета - 60-80 г
оливковое масло - по вкусу
гранатовый соус - по вкусу
греческие травы - по вкусу
кусок черного хлеба
Приготовление:
Свеклу отварить до готовности. Нарезать фету или брынзу кубиками. Выложить на тарелку пучок рукколы. Сверху нарезанную тонкими слайсами отварную свеклу и сыр. Полить гранатовым соусом, оливковым маслом и посыпать травами. Подать с обжаренным в тостере куском хлеба.
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