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четверг, 26 ноября 2020 10:15

Телеведущая поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески

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Салат из свеклы по карману каждому. Кроме этого продукт хорошо сочетается с другими ингредиентами, поэтому экспериментировать с наполнением блюда можно сколько угодно. Одним из любимых рецептов зимнего салата, который можно приготовить на скорую руку поделились телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар.

Автор: предоставлено каналом "Украина".
  Если феты нет, ее можно заменить брынзой.
Если феты нет, ее можно заменить брынзой.

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"Салат со свеклой по-гречески - это витаминная бомба. Делаю его часто как самостоятельное блюдо. Здесь калорий достаточно, чтобы забыть о чувстве голода, но все они быстро усваиваются и не остаются там, где не надо. Приятного аппетита!" - отметила Марина Кухар.

Автор: предоставлено каналом "Украина".
  Если феты нет, ее можно заменить брынзой.
Если феты нет, ее можно заменить брынзой.

Ингредиенты:

руккола - пучок

свекла - 2 шт.

фета - 60-80 г

оливковое масло - по вкусу

гранатовый соус - по вкусу

греческие травы - по вкусу

кусок черного хлеба

Приготовление:

Свеклу отварить до готовности. Нарезать фету или брынзу кубиками. Выложить на тарелку пучок рукколы. Сверху нарезанную тонкими слайсами отварную свеклу и сыр. Полить гранатовым соусом, оливковым маслом и посыпать травами. Подать с обжаренным в тостере куском хлеба.

Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.

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