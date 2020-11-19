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четверг, 19 ноября 2020 22:09

Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка
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Фото: klopotenko.com

Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.

Основной ингредиент - кисловатые томаты. Лук добавляет сладкий привкус, а сухие травы - аромат Прованса.

"Я люблю есть помидоры и люблю с них готовить. Поэтому стоит воспользоваться моментом и приготовить томатный прованский пирог. В нем нет ничего сложного - спелые томаты, сладкий жареный лук с коньячной ноткой, пряные травы и слоеное тесто. Готовый пирог выглядит очень празднично и украсит любой стол", - рассказывает Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

600 г помидоры

250 г лука

500 г слоеного теста

2 ст. л. коньяка

2 ст. л. смеси пряных трав

2 ст. л. масла

Приготовление:

Томаты порезать на две части. Должны быть не очень сочные, чтобы не "потекли" в процессе приготовления.

Выложить на противень, посолить, посыпать сухими травами и полить 1 ст. л. масла. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, пока они не станут мягкими.

Мелко порезать лук и обжарить до коричневого оттенка. Если лук даст много сока, его нужно впарить.

За несколько минут до готовности добавить коньяк и дать упариться. Запеченные томаты выложить в круглую форму для запекания кожурой вниз. Сверху выложить обжаренный лук.

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Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре и выложить на доске. Положить тесто сверху на форму и обрезать лишние края. Наколиты вилкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. до золотистого оттенка. При подаче накрыть форму тарелкой и перевернуть пирог.

Сверху посыпать тертым сыром.

Рецептов приготовления морса много, и каждая хозяйка его делает по своему с медом. Из имбирем, медом, ванилью, корицей. Кроме согрева, этот напиток является прекрасным профилактическим средством от многих недугов.

Такой антивирусной микс еще и вкусный. На приготовление двух литров морса понадобится всего 20 минут.

klopotenko.com
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