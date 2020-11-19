Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка

Рецепты известного повара Евгения Клопотенка очень простые, но с оригинальным вкусом. Именно таков пирог с томатами в прованском стиле. Он настолько легкий в приготовлении, что понравится начинающим.
Основной ингредиент - кисловатые томаты. Лук добавляет сладкий привкус, а сухие травы - аромат Прованса.
"Я люблю есть помидоры и люблю с них готовить. Поэтому стоит воспользоваться моментом и приготовить томатный прованский пирог. В нем нет ничего сложного - спелые томаты, сладкий жареный лук с коньячной ноткой, пряные травы и слоеное тесто. Готовый пирог выглядит очень празднично и украсит любой стол", - рассказывает Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
600 г помидоры
250 г лука
500 г слоеного теста
2 ст. л. коньяка
2 ст. л. смеси пряных трав
2 ст. л. масла
Приготовление:
Томаты порезать на две части. Должны быть не очень сочные, чтобы не "потекли" в процессе приготовления.
Выложить на противень, посолить, посыпать сухими травами и полить 1 ст. л. масла. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, пока они не станут мягкими.
Мелко порезать лук и обжарить до коричневого оттенка. Если лук даст много сока, его нужно впарить.
За несколько минут до готовности добавить коньяк и дать упариться. Запеченные томаты выложить в круглую форму для запекания кожурой вниз. Сверху выложить обжаренный лук.
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Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре и выложить на доске. Положить тесто сверху на форму и обрезать лишние края. Наколиты вилкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. до золотистого оттенка. При подаче накрыть форму тарелкой и перевернуть пирог.
Сверху посыпать тертым сыром.
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