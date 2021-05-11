"Так просто" - Клопотенко поделился рецептом домашнего майонеза

Майонез - популярный соус, который известен большинству кулинаров со всего мира. В нем маринуют мясо, рыбу, овощи. Добавляют к составу различных запеканок и заправляют салаты.
Лучшими рецептами майонеза в youtube поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко.
"Я часто встречаюсь с мнением, что домашний майонез сложно приготовить: отделить желтки, достичь одинаковой температуры продуктов и емкостей для приготовления, тоненькой струйкой вливать масло, чтобы не испортить текстуру и т. д. На самом деле все гораздо проще. Существует множество вариантов, но у меня для вас топ-3 простых рецепта майонеза для всех желающих его приготовить, - написал Клопотенко.
Домашний майонез
Ингредиенты:
желтки - 2 шт.
подсолнечное масло - 150 мл
неострая горчица - 1 ст. л.
лимон - ½
соль - щепотка
Приготовление:
Соединить желтки с горчицей. Добавить соль, лимонный сок и смешать. Влить тонкой струйкой масло не прекращая взбивать соус. Когда консистенция станет однородной - майонез готов.
Домашний майонез со всего яйца
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.
неострая горчица - 1 ст. л.
соль, паприка - щепотка
сок половины лимона
масло - 150 мл
Приготовление:
Два яйца смешать с солью, паприкой и горчицей. Влить масло и взбить погружным блендером до однородности. Чем больше добавить масла, тем плотнее будет соус. В конце выжать сок лимона и перемешать.
Домашний майонез с чесноком
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.
неострая горчица - 1 ст. л.
соль - щепотка
сок половины лимона
масло - 150 мл
чеснок - 6 зубцов
20-40 мл подсолнечного масла для жарки чеснока
Приготовление:
Смешать яйца с солью и горчицей. Неочищенные дольки чеснока обжарить до золотистой корочки. Дать немного остыть, очистить и совместить с яйцами. Влить в чашу масло и перемешать погружным блендером, чтобы получить однородную консистенцию. В конце выжать сок половины лимона и перемешать.
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"Так просто", "Какой Вы классный. Спасибо за хорошее настроение и новенькие вкусности", - прокомментировали рецепт подписчики Евгения.
Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом универсального блюда подходящего для любого повода - ветчины. Мясо получается аппетитным и сытным. Хватит для большой компании.
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