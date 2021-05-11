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вторник, 11 мая 2021 10:06

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить пышные оладьи

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Елизавета Глинская рассказала, как приготовить пышные оладьи
Готовые оладьи подают со сметаной или вареньем. Фото: facebook / Елизавета Глинская

Победительница кулинарного шоу "Мастер шеф-2" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить аппетитные оладьи, родом из детства. Чтобы блюдо получилось пышным, добавляет сухие дрожжи.

Рецептом блюда поделилась в Уoutube.

"Эти дрожжевые оладьи ассоциируются у меня с бабушкой и мамой, домашним теплом и уютом", - написала Глинская.

Ингредиенты:

молоко - 200 мл

сахар - 5 г

ванильный сахар - по вкусу

сухие дрожжи - 2 г

мука - 150 г

масло - 20 мл

соль - щепотка

Приготовление:

Просеянную муку соединить с сахаром и дрожжами. Отложить на 10 мин. Добавить соль, теплое молоко, масло и смешать все ингредиенты до однородности. Готовое тесто накрыть полотенцем и настоять в теплом месте 30 мин. На разогретую сковородку ложкой выложить тесто. Обжарить до готовности с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Блюдо подавать со сметаной или любимым вареньем по вкусу.

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Хлебцы с каждым годом все больше покоряют не только ценителей здорового питания, но и вегетарианцев. Является источником множества полезных элементов. В составе закуски только натуральные ингредиенты: семена, вода, мука и масло.

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