Елизавета Глинская рассказала, как приготовить пышные оладьи

Победительница кулинарного шоу "Мастер шеф-2" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить аппетитные оладьи, родом из детства. Чтобы блюдо получилось пышным, добавляет сухие дрожжи.
Рецептом блюда поделилась в Уoutube.
"Эти дрожжевые оладьи ассоциируются у меня с бабушкой и мамой, домашним теплом и уютом", - написала Глинская.
Ингредиенты:
молоко - 200 мл
сахар - 5 г
ванильный сахар - по вкусу
сухие дрожжи - 2 г
мука - 150 г
масло - 20 мл
соль - щепотка
Приготовление:
Просеянную муку соединить с сахаром и дрожжами. Отложить на 10 мин. Добавить соль, теплое молоко, масло и смешать все ингредиенты до однородности. Готовое тесто накрыть полотенцем и настоять в теплом месте 30 мин. На разогретую сковородку ложкой выложить тесто. Обжарить до готовности с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Блюдо подавать со сметаной или любимым вареньем по вкусу.
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Хлебцы с каждым годом все больше покоряют не только ценителей здорового питания, но и вегетарианцев. Является источником множества полезных элементов. В составе закуски только натуральные ингредиенты: семена, вода, мука и масло.
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