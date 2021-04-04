Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки

Время приготовления 20 минут. Фото: .facebook.com/Liza Glinskaya.

Хлебцы с каждым годом все больше покоряют не только ценителей здорового питания, но и вегетарианцев. Является источником множества полезных элементов. В составе закуски только натуральные ингредиенты: семена, вода, мука и масло.

Рецептом полезной выпечки на своей странице в instagram поделилась Елизавета Глинская.

Ингредиенты:

вода - 170 мл

рисовая мука - 100 г

семян подсолнечника - 100 г

семена льна - 10 г

кунжут - 80 г

мак - 10 г

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

кокосовое масло - 40 г

Приготовление:

Смешать семена подсолнечника, кунжута, льна и мак. Добавить воду, соль, сахар, муку и теплое масло. Перемешать и ложкой выложить тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке с конвекцией 15-20 минут. Хлебцы прекрасно сочетается с сыром и зеленью. Заменяют хлеб.

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