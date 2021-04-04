Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки

Хлебцы с каждым годом все больше покоряют не только ценителей здорового питания, но и вегетарианцев. Является источником множества полезных элементов. В составе закуски только натуральные ингредиенты: семена, вода, мука и масло.
Рецептом полезной выпечки на своей странице в instagram поделилась Елизавета Глинская.
Ингредиенты:
вода - 170 мл
рисовая мука - 100 г
семян подсолнечника - 100 г
семена льна - 10 г
кунжут - 80 г
мак - 10 г
соль - 0,5 ч. л.
сахар - 1 ч. л.
кокосовое масло - 40 г
Приготовление:
Смешать семена подсолнечника, кунжута, льна и мак. Добавить воду, соль, сахар, муку и теплое масло. Перемешать и ложкой выложить тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке с конвекцией 15-20 минут. Хлебцы прекрасно сочетается с сыром и зеленью. Заменяют хлеб.
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