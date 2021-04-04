Ярославский поделился секретом приготовления необычных сырников

Судья кулинарного реалити-шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сырников из топленого молока.
Об этом написал в instagram.
"Сыр из топленого молока насыщенный полезными веществами и невероятным вкусом. Давно мечтал найти хорошего фермера и сделать именно такие сырники, потому что выходят непревзойденными. Главный секрет - в любом случае мягкий сыр необходимо отжать от лишней влаги
Делаем это через обычное, вафельное полотенце. Еще один секрет - не перемешивать сырники долго. Мне нравится, когда в середине видны крупинки", - объясняет Ярославский.
Ингредиенты:
сыр из топленого молока - 300 г
желток - 1 шт.
сахар - 25 г
мука - 25 г
Приготовление:
Смешать творог, яйцо, сахар и муку. Сформировать сырники. Изделия не стоит делать толстыми, потому что могут остаться сырыми. Обжарить с двух сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке, или дожарить еще по разу со всех сторон под крышкой. Подать со сметаной, вареньем или сгущенкой.
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