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суббота, 03 апреля 2021 12:10

Хименес-Браво научил готовить идеальную курицу с овощами
3

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Фото: instagram.com

Хименес-Браво поделился рецептом курицы Качатори с грибами, которую легко готовить дома. Блюдо в томатно-овощном соусе сытная и сочная.

"Я знаю простой рецепт идеальной ужина для большой семьи. Когда все собираются за одним большим столом, то курица Качатори прекрасно подойдет для всех: от больших до маленьких", - пишет Хименес-Браво в своем Іnstagram.

Ингредиенты:

6 куриных бедер, без кожи и костей

6 больших грибов портобелло

2 красных луковиц

500 г болгарского перца

125 г оливок

4 веточки свежего розмарина

180 мл красного вина

400 гр. томатов

Приготовление:

Приправить курицу солью и черным перцем. Положить ее в большую неглубокую емкость на среднем огне с 1 ст. л. оливкового масла. Варить 10 мин. или до золотистого цвета.

Порезать грибы, лук, перец. Достать курицу на тарелку, оставив сковороду на огне. Засыпать в нее овощи.

Перемешать грибы, лук, перец и оливки, а затем добавить розмарин. Готовить 10 мин. или к смягчению, регулярно помешивая.

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Налить вино и дать ему выпариться. Затем добавить помидоры и воду из них, разбивая помидоры ложкой.

Довести до кипения, перемешать курицу и перевести в духовку на 1 час.

Судья "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась советами по выпечке нормандского тарту. Этот открытый яблочный десерт готовится легко и выглядит аппетитно.

"Нормандия - это о яблоках, кальвадос соответственно и молоко. Такой же и тарт. Для основы возьмите песочное тесто толщиной пять миллиметров. Все сложить в форму диаметром 26 сантиметров и испечь с начинкой", - пояснила Ольга Мартыновская.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
03
апреля

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