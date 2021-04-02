Хименес-Браво научил готовить идеальную курицу с овощами

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Хименес-Браво поделился рецептом курицы Качатори с грибами, которую легко готовить дома. Блюдо в томатно-овощном соусе сытная и сочная.

"Я знаю простой рецепт идеальной ужина для большой семьи. Когда все собираются за одним большим столом, то курица Качатори прекрасно подойдет для всех: от больших до маленьких", - пишет Хименес-Браво в своем Іnstagram.

Ингредиенты:

6 куриных бедер, без кожи и костей

6 больших грибов портобелло

2 красных луковиц

500 г болгарского перца

125 г оливок

4 веточки свежего розмарина

180 мл красного вина

400 гр. томатов

Приготовление:

Приправить курицу солью и черным перцем. Положить ее в большую неглубокую емкость на среднем огне с 1 ст. л. оливкового масла. Варить 10 мин. или до золотистого цвета.

Порезать грибы, лук, перец. Достать курицу на тарелку, оставив сковороду на огне. Засыпать в нее овощи.

Перемешать грибы, лук, перец и оливки, а затем добавить розмарин. Готовить 10 мин. или к смягчению, регулярно помешивая.

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Налить вино и дать ему выпариться. Затем добавить помидоры и воду из них, разбивая помидоры ложкой.

Довести до кипения, перемешать курицу и перевести в духовку на 1 час.

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