Глинская рассказала, как приготовить убийственно вкусное печенье

Печенье красный бархат - оригинальный и яркий десерт, который покорил большинство любителей сладостей по всей стране. Готовится просто и быстро. Справится даже ребенок.
Рецептом убийственно вкусного печенья в youtube поделилась известный кондитер Елизавета Глинская.
Ингредиенты:
мука - 200 г
сахарная пудра - 160 г
какао - 10 г
разрыхлитель - 6 г
водорастворимый краситель красного цвета
яйцо - 2 шт.
масло - 50 г
крем-сыр - 100 г
Приготовление:
Часть белка смешать с красителем. Добавить яйца, растопленное масло и 140 г сахарной пудры. В отдельной посуде смешать муку с какао и разрыхлителем. Добавить к мокрым ингредиентам и замесить тесто. Для начинки соединить крем-сыр с сахарной пудрой. Смочить руки в масле, взять часть теста, размером с грецкий орех и положить внутрь начинку. Обвалять в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке в течение 12-13 минут.
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