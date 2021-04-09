Глинская рассказала, как приготовить убийственно вкусное печенье

Время выпекания 12-13 минут. Фото: Liza Glinskaya/.facebook.com

Печенье красный бархат - оригинальный и яркий десерт, который покорил большинство любителей сладостей по всей стране. Готовится просто и быстро. Справится даже ребенок.

Рецептом убийственно вкусного печенья в youtube поделилась известный кондитер Елизавета Глинская.

Ингредиенты:

мука - 200 г

сахарная пудра - 160 г

какао - 10 г

разрыхлитель - 6 г

водорастворимый краситель красного цвета

яйцо - 2 шт.

масло - 50 г

крем-сыр - 100 г

Приготовление:

Часть белка смешать с красителем. Добавить яйца, растопленное масло и 140 г сахарной пудры. В отдельной посуде смешать муку с какао и разрыхлителем. Добавить к мокрым ингредиентам и замесить тесто. Для начинки соединить крем-сыр с сахарной пудрой. Смочить руки в масле, взять часть теста, размером с грецкий орех и положить внутрь начинку. Обвалять в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке в течение 12-13 минут.

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