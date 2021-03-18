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четверг, 18 марта 2021 13:38

Советы от шеф-повара: Величко рассказал, как приготовить идеальный хумус

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Советы от шеф-повара: Величко рассказал, как приготовить идеальный хумус
Хумус должен быть без комочков и густым. Фото: Андрей Величко

Хумус - закуска из нутового пюре. Обычно к бобовым добавляют масло, пряности, пасту Тхина и лимонный сок. Считается универсальной пищей для тех, кто слегка голоден, но не настроен есть что-то тяжелое. Помимо прочего хумус является одним из самых популярных блюд среди вегетарианцев.

Шеф-повар Андрей Величко на своей странице в facebook назвал основные секреты приготовления удачного хумуса.

"Расскажу простой и проверенный рецепт хумуса, которому меня научили в Тель-Авиве, Израиле. Местные говорят, что первый хумус появился у них и вкусный именно там", - сказал шеф-повар.

Ингредиенты:

нут большой и светлый - 350г

паста "Тхина" - 150г

лимон - 1 шт.

зира - 3 ч. л.

чеснок - 2-3 зубца

оливковое масло - 50 г

паприка сладкая молотая, хлопья чили, затар, куркума молотая - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Приготовление хумуса начинается за несколько дней. Сначала необходимо выбрать и купить нут. Хорошо промыть и замочить в холодной воде на ночь. За это время крупа впитывает примерно треть воды. Варить следует в той же воде, в которой замачивали бобовые. В процессе отваривания добавить очищенную луковицу. Варить под крышкой на среднем огне час. Может появиться белая пена, ее необходимо собрать. Важно не переварить, если горошины разварятся и превратятся в кашу - вкуснее хумус от этого не станет. Когда нут будет готов - снять с огня и охладить. Достать лук.

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В чашу блендера влить жидкие ингредиенты: тхину, сок лимона, оливковое масло, немного воды, в которой варился нут, чеснок и перебить все до однородности. Добавить горох и смешать снова.

Хумус должен получится без комочков и густым. Добавить специи: внутрь зиру и соль, а сверху посыпать сладкой паприкой или другими специями. С чем подавать - вариантов множество. Все зависит от вкусовых предпочтений.

С 15 марта по 1 мая верующие соблюдают Великий пост. В это время их образ жизни кардинально меняется, как и рацион. Большинство привычных продуктов по религиозным соображениям запрещены, из-за чего первое время трудно наесться досыта. Мы подобрали тройку постных блюд, которые не только сытные, но и вкусные.

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