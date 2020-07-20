Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт

20 июля отмечают Международный день торта. Инициатором этого сладкого праздника стал "Миланский Клуб" Королевства Любви в 2011 году. Это международное сообщество музыкантов, кулинаров и других творческих людей.

Автор: afp.com В Индии испекли самый длинный в мире торт

Слово "торт" в переводе с итальянского означает "извитость". Такими кремовыми узорами и украшают этот десерт. Итальянские кондитеры называются "тортайо", то есть производители тортов.

В этот день принято представить оригинальные торты. Проводить ярмарки, аукционы, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерские выступления, парады Тортов, флешмобы и мастер-классы по изготовлению и украшению тортов.

В Индии испекли самый длинный в мире торт длиной 6,5 км. Его готовили 1,5 тыс пекарей.

Гигантский десерт выложили на тысячи столов в прибрежном до Аравийского моря штате Триссур. Вес торта 27 тонн, в том числе в нем 12 тонн сахара и муки. Чтобы приготовить десерт многочисленным поварам потребовалось 4 часа.

Так в Индии установили новый рекорд Гиннеса, который ранее принадлежал китайским пекарям из округа Цзысю. Там в 2018 году приготовили десерт 3,2 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ягодное чудо: блогера показала самый популярный торт этого лета

Самый высокий торт, состоящий из 100 ярусов и высотой 30 метров, испекли в США, в штате Мичиган.

Торт весом более 50 тонн - также родом из США, штат Алабама.

Вкусный, ароматный малиновый чизкейк без выпечки - замечательный десерт в жаркую летнюю пору. Готовить его просто, справится даже ребенок. О нем далее в статье.