Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт

20 июля отмечают Международный день торта. Инициатором этого сладкого праздника стал "Миланский Клуб" Королевства Любви в 2011 году. Это международное сообщество музыкантов, кулинаров и других творческих людей.
Слово "торт" в переводе с итальянского означает "извитость". Такими кремовыми узорами и украшают этот десерт. Итальянские кондитеры называются "тортайо", то есть производители тортов.
В этот день принято представить оригинальные торты. Проводить ярмарки, аукционы, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерские выступления, парады Тортов, флешмобы и мастер-классы по изготовлению и украшению тортов.
В Индии испекли самый длинный в мире торт длиной 6,5 км. Его готовили 1,5 тыс пекарей.
Гигантский десерт выложили на тысячи столов в прибрежном до Аравийского моря штате Триссур. Вес торта 27 тонн, в том числе в нем 12 тонн сахара и муки. Чтобы приготовить десерт многочисленным поварам потребовалось 4 часа.
Так в Индии установили новый рекорд Гиннеса, который ранее принадлежал китайским пекарям из округа Цзысю. Там в 2018 году приготовили десерт 3,2 км.
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Самый высокий торт, состоящий из 100 ярусов и высотой 30 метров, испекли в США, в штате Мичиган.
Торт весом более 50 тонн - также родом из США, штат Алабама.
Вкусный, ароматный малиновый чизкейк без выпечки - замечательный десерт в жаркую летнюю пору. Готовить его просто, справится даже ребенок.
О нем далее в статье.
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