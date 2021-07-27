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среда, 28 июля 2021 15:40

Семь подсказок, как варить макароны без слипания

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Семь подсказок, как варить макароны без слипания
Макароны надо варить на три минуты меньше, чем указано на упаковке Фото: 1news.com.ua

Макароны - один из самых популярных гарниров. Его можно испортить, если не придерживаться технологии приготовления. Нужно учесть несколько моментов.

1. Воды должно быть не менее литра на каждые 100 граммов макарон. Если варите пачку - приготовьте большую кастрюлю. Очень большую, потому что воды в кастрюле должно быть 2/3.

2. Не все макароны одинаковы. Стоит смотреть при покупке на сорт пшеницы. Качественные макароны - только из пшеницы твердых сортов.

3. Бросать макароны в кипящую воду. Кипящая вода - та, которая бьет ключом, а не только начинает шипеть.

4. Солить следует до того, как вода закипит. И ни в коем случае - после того, как забросили в нее макароны. На литр воды - чайная ложка соли с горкой.

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5. Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы вода закипела. Тогда крышку снять, перемешать и пусть варятся на среднем огне.

6. При варке можно добавить две столовые ложки масла, чтобы макароны не слипались.

7. Варить макароны на три минуты меньше, чем указано на упаковке. Так будут внешне упругие, а в середине жесткие.

Разнообразить обычный завтрак можно с помощью кабачка. Этот овощ вкусный не только жареный кольцами или запеченный в духовке. Из него готовят множество полезных и оригинальных блюд. Из них можно начать свое утро, или завершить день.

idea.24tv.ua
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