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вторник, 29 декабря 2020 02:28

Шеф-повар раскрыл рецепт аппетитного гуся с яблоками

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Шеф-повар раскрыл рецепт аппетитного гуся с яблоками
Время приготовления от 2 часов. Фото: предоставлено Андреем Величко

Декабрь - предновогодний месяц, а это значит, что пора подумать о праздничном столе. Кроме традиционных оливье и мандарин, я расскажу об одном удачном рецепте запеченной птицы - гуся или утки. Но не просто запеченной, все же умеют запекать, а запеченной с нюансами и советами, чтобы все, кто попытается приготовить это блюдо, остались довольны.

Об этом Gazeta.ua рассказывает шеф-повар Андрей Величко.

"Гусь должен быть жирным, без видимых повреждений и перьев. Ведь самостоятельно их сложно удалить. Обычно покупаю мясо у фермеров или бабушки, которые на выходных из села привозит собственноручно выращенные продукты, без гормонов роста и химических добавок", - говорит шеф-повар.

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Ингредиенты:

гусь - 3 кг

масло - 4 ст. л.

горчица - 2 ст. л.

мед - 2-3 ст. л.

уксус - 2-3 ст. л.

соевый соус - 4 ст. л.

соль - 1 ст. л.

смесь пяти специй - 1 ч. л.

картофель - 1 кг

айва - 3-4 шт, или яблоки - 4-5 шт.

Приготовление:

Для маринада смешать масло, горчицу, можно в зернах, мед, уксус в идеале винный или рисовый, соевый соус и соль. Добавить чайную ложку смеси пяти специй. В ней присутствует бадьян, корица, сычуаньское перец, гвоздика и семена фенхеля. Если таковой нет, следует использовать любую любимую, хоть чеснок с розмарином или свежий лавровый лист. Главное, чтобы маринад был сбалансированным на вкус.

Натереть гуся полученной смесью и оставить мариноваться в холодильнике на одну или две сутки - чем больше, тем лучше. Накрыть пластиком, чтобы все продукты в холодильнике не просочились этим ароматом. Нарезать дольками очищенный картофель, айву или кислые яблоки. В рукав для запекания выложить картофель, фрукты и гуся - грудкой вниз. Туда же вылить весь маринад.

Первые полчаса выпекать при температуре 190 градусов. Следующие 2-2,5 часа при 150-160 градусах. За 15 минут до готовности выставить температуру 200 градусов, чтобы получить аппетитную корочку. Как правило, дружная и большая семья с легкостью съедает такого гуся за один раз. Особенно во время праздничного ужина в компании нескольких бутылок красного вина.

Для новогоднего стола подойдет творожная закуска "Мандаринки" из плавленого сыра, чеснока, яиц и майонеза. Часто ее путают с настоящими мандаринами, которые являются символом Нового года.

Автор: Влада Москвитис
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